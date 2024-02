O Refúgio abre as portas nos Jardins, sob o comando da gaúcha Carol Albuquerque. Cozinheira experiente e talentosa, ela trabalhou na França e na Bélgica (onde conheceu o marido, o chef Willem Vandeven, hoje chef-executivo do Manì), até desembarcar em São Paulo, onde passou pelo Clos de Tapas, Manì, Taraz e pelo Chez Claude. Participou desde o início do projeto do novo restaurante, o que quer dizer que ajudou a desenvolver o conceito da casa, além do cardápio. O Refúgio é um lugar ímpar que divide espaço com a importadora Casa do Porto – e a primeira boa notícia é que a carta tem mais de 140 rótulos entre tintos, brancos e espumantes.

Ambiente e cardápio não poderiam ser mais acolhedores, como o nome promete. O salão, no subsolo da loja, lembra uma casa de fazenda, reconfortante, rústico, com entrada por um corredor lateral que desemboca nas estrelas do lugar: forno e fogão à lenha e uma bela churrasqueira, tudo à vista. O cardápio traz pratos que celebram sabores do interior com técnica e toques autorais da chef.

Pamonha cremosa com crosta tostada servida no restaurante Refúgio, nos Jardins Foto: Eduardo Borges

Comece pela delicada salada de abobrinha e abóbora pescoço cruas, cortadas em fatias finíssimas e servidas com coalhada e um molho de limão siciliano e manjericão (R$ 38). Se quiser continuar em temperatura ambiente, prove o vinagrete de lulas na brasa com feijão manteiguinha, pimenta biquinho assada e coentro (R$ 57). Para aquecer a alma, pamonha salgada cremosa, finalizada no forno a lenha até ficar com uma crostinha tostada. Vem com linguiça, azedinha e ora-pro-nobis (R$ 47), uma entrada capaz de agradar até quem não gosta particularmente de pamonha.

A seleção de vegetais dá show: mandioca cozida, abóbora assada com vinagrete de ervas, limão e sementes de abóbora; purê de banana da terra; cebola caramelizada com cebolinha, caldo de cebola e farofa de pão. São acompanhamentos para o que sai da churrasqueira, bife ancho (R$ 126), assado de tiras (R$ 126) e o peixe do dia (R$ 118). A paleta de cordeiro servida com canjiquinha de milho criooulo é assada no forno à lenha (R$ 116).

Outra maneira de encarar o Refúgio é como um lugar para provar a charcutaria artesanal da Serra da Bocaina, acompanhada de bons vinhos. Já ouviu falar em Malvento? É o lombo de porco caruncho curado em vinha d’alhos à moda ibérica, com páprica, vinho branco e alho (R$ 33). Tem também coppa, culatello, salame de cordeiro, entre outros embutidos e curados. Os brasileiros queijo sol, queijo lua e granito, da Fazenda Pé do Morro, compõem uma tábua que chega com mel de uruçu, salada de pancs e pão da casa. Na sobremesa, não deixe de pedir a ambrosia feita no fogão à lenha e servida com sorvete de laranja confit e especiarias (R$ 29).

Al. Franca 1225, Jardins. De segunda à sexta, das 12h às 15h, das 19h às 24h. Sábado das 12h às 24h e domingo, das 12h às 18h