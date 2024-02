Sanduíche de peixe e os novos pratos do Notorious Fish do Baixo Pinheiros

Entrou uma onda de respeito no Baixo Pinheiros: o Notorious Fish, um bar do mar com cardápio de sanduíches, petiscos, ostras e mexilhões. Quem comanda a cozinha é Alan Finguerman, jovem, talentoso e que tem no currículo um invejável estágio no Mirazur, nos tempos em que o restaurante na França ocupava o primeiro lugar no ranking mundial.

O Notorious nasceu na pandemia, como brincadeira de três amigos que se juntavam uma vez por semana para preparar sanduíches para amigos e família. A brincadeira acabou virando delivery, foram surgindo novas receitas e alguns clássicos, como o delicioso shrimp roll que vem no pão de batata, com molho de maionese kiwpie (japonesa, sem ovo), ciboulette e crispy de alho-poró (R$ 57), e o filet’o’fish, com peixe empanado e molho tártaro (R$ 27). No ano passado, bateu a marca de 100 mil entregas em domicílio. Depois de quatro anos como delivery, o Notorious Fish acaba de se instalar num salão despretensioso, arejado, com mesas ao ar livre na entrada e novidades no cardápio.

Pipoca de camarão, coquetel à moda antiga e os famosos shrimp rolls da casa Foto: GABRIELA BATISTA

O lobster roll é um espetáculo: o brioche fresquinho, levemente tostado, aberto no topo, acomoda a cauda de lagosta cozida (R$88). Para completar o prato, você espalha por cima a manteiga clarificada derretida, com raspas de limão siciliano, ciboulette e flor de sal que vem num potinho. Essa é a grande pedida, mas tem também um ótimo coquetel de camarão à moda antiga, servido na taça com gelo, camarões rosa cozidos ao ponto e molho golf (R$ 55).

Choripolvo é uma brincadeira com o clássico choripan argentino, porém em vez de linguiça, a baguete é recheada com um tentáculo de polvo levemente tostado, aioli e chimichurri (R$ 53). O tuna fish vem numa ciabatta integral, com o atum fresco selado, alface e molho de maionese catchup e picles (R$ 33).

PUBLICIDADE

Outra maneira de ser feliz ali é ir com mais gente para compartilhar a torre de dois andares, que chega com ostras frescas de Santa Catarina, mexilhões, camarões, tataki de atum e vinagrete de polvo (R$ 200). Dê uma olhada na carta de drinques autorais para acompanhar. Tem o shrimp bloody mary, um coquetel salino que leva camarão (R$ 44), Mai Tai Notorious (R$ 38), feito com cachaça envelhecida, limão, pitanga e bitter de laranja. Ou peça uma das refrescantes sodas artesanais da casa, sem álcool, como a de cambuci.

O cardápio traz ainda petiscos como torresmo de lula (R$ 55), pipoca de camarão (R$ 45), um camarão empanado, salada de camarão, salada caesar com ostras…

Notorious Fish Rua Padre Carvalho, 123. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado direto das 12h à meia noite. Domingo até as 22h.@notoriousbar