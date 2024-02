Eles voltaram: a carne cruda piemontesa autêntica, batida na ponta de faca, levíssima, temperada apenas com azeite, sal, pimenta e limão (R$ 62); o vitello tonnato com a proporção perfeita entre as anchovas e a maionese, finalizado com alcaparras fritas por cima das fatias fininhas e macias de lagarto (R$ 62); o cannoli (R$ 39) que chega crocante porque é recheado na hora com creme de ricota e coberto por laranja caramelizada fininha… Depois de quatro anos funcionando apenas como delivery, a trattoria de Benny Novak e Renato Ades – inaugurada nos Jardins em 2007 e fechada em 2020 – reabre hoje em grande estilo, no icônico Edifício Paquita, em Higienópolis. Charmoso e discretamente elegante, o novo Tappo tem 45 lugares, incluindo quatro no balcão do bar (reservas, só às 12h e às 19h).

O chef Benny Novak no salão do Tappo, que acaba de abrir em Higienópolis Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Sua cozinha italiana autêntica, despretensiosa e cheia de sabor estava fazendo falta. A pasta alla amatriciana (R$ 81) continua entre as melhores da cidade: a massa curta al dente (sem exageros) vem com molho de tomates frescos encorpado, leve, com belo toque de peperoncino e pedacinhos de guanciale. Por cima, queijo pecorino ralado. Só de pensar, já quero comer de novo. A carbonara, o spaghetti ao vôngole e a lasagna alla bolognese continuam na seleção. Mas há também ótimas novidades, caso do granchio e aragosta (R$ 127): talharim negro com caranguejo, cavaquinha, tomate, alho e nduja, a linguiça picante típica da Calábria. Essa combinação incomum surpreende pela delicadeza. O ragu alla genovese (R$ 79) é resultado de seis horas de cozimento da carne (músculo) com muita cebola. Delicioso, “caseiro”, levemente adocicado com a carne desfiada, servido com massa fresca curta.

O peixe do dia varia sempre e o preparo muda conforme o peixe (R$ 73). Você escolhe o contorno, que pode ser batata rústica, salada verde ou fettuccine alfredo. Os acompanhamentos custam R$ 28 e combinam também com as polpetas (R$ 73), a costata fiorentina (R$ 98) e a cotoleta de porco (R$ 73), uma bisteca à milanesa com osso, que chega sequinha com um toque de creme de limão – pedi com brócolis grelhado com parmesão, alho e óleo de peperoncino. Deu bem certo.

Cannoli do Tappo, recheado na hora e coberto com laranja caramelizada Foto: Daniel Teixeira / ESTADÃO

Provei boa parte do cardápio, mas saí com uma listinha do que quero pedir na próxima visita: a salada caesar; o frito misto de lula, camarão e manjuba empanados na massa pastela; a lasagna alla norma – imagina só as camadas de massa intercaladas por berinjela fininha empanada e frita, ricota e molho de tomate! Ah, quero também a panna cotta com caramelo de bourbon… Bem-vindo de volta, Tappo.

Rua Alagoas 475. De terça à sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h. Fecha segunda. Reservas getin ou whatsapp 91117 4444