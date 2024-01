Sou da opinião de que sempre cabe mais um restaurante de massas em São Paulo. Ainda mais quando o chef em questão é um dos bons. Pois Luiz Filipe Souza, do Evvai, abriu uma trattoria. A inauguração será amanhã, mas Paladar já esteve lá para provar em primeira mão boa parte do cardápio. Batizada de Trattorita, a casa fica no lugar da pizzaria Evvita, do mesmo grupo, fechada na pandemia.

No mais puro estilo autoral, criativo e contemporâneo do menu-degustação do Evvai, Luiz Filipe criou um cardápio a la carte que consegue ser ao mesmo tempo simples e sofisticado, uma mistura de técnica e sabores que passeiam entre o conforto e a surpresa. É um prazer reconhecer antepastos e pastas criadas por ele em outros tempos, mas também descobrir as novidades.

O Rondelli de espinafre com ricota, nozes e manteiga é servido sem molho, apenas com o recheio farto e úmido. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Na entrada, mate a saudade da carne cruda, cortada na ponta de faca e mistura com creme azedo e ovas de truta(R$ 85). Mas não perca a salada spicy melone (R$ 89). Pode-se dizer que é uma versão do clássico melone con prosciutto, mas de tradicional ela não tem nada: o melão é marinado, como um picles, e servido com stracciatella, rúcula selvática e crispy picante de presunto italiano. Um espetáculo.

O cardápio tem 16 opções de massa. Sou fã da fregola do Evvai há tempos e gostei de vê-la de volta, agora numa bela tigela de cerâmica. A massa sarda, em forma de bolinhas, é assada e servida com camarão, lula e polvo, num molho delicado de bisque, com tomates (R$ 135). O chef aposta no revival do rondelli e oferece três versões para compartilhar. Provei o de espinafre, com ricota, nozes e manteiga noisette (R$ 175): o rondelli é grande, servido sem molho, apenas com o recheio farto e úmido.Uma delícia. Há também uma seleção curta de carnes e peixes que inclui polpetone; peixe al cartoccio, porchetta, paleta de cordeiro e a bisteca fiorentina.

PUBLICIDADE

Fondente de doce de leite com gelato de banana Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

No domingo à noite, a Trattorita vira pizzaria e as pizzas de fermentação natural, individuais e de sabores nada convencionais tomam conta do salão: durante a semana, são servidas no bar da entrada e no delivery, reativado. A novata montanarina deve roubar a cena: é uma pizza pequena, frita, fechada e recheada com pesto, burrata e coberta com uma fatia de mortadella italiana (R$ 45). A ótima cipolina, com queijo questa, cebola assada e jus de cebola voltou! Guarde espaço para as sobremesas de Bianca Mirabili. Uma dica? O tiramisu desconstruído, montado na hora com gelato de café (R$ 45). Duas? O fondente de doce de leite com gelato de banana (R$45). E volte outro dia para provar os outros pratos e doces. É o que eu vou fazer.

Rua Joaquim Antunes, 260, Pinheiros, tel 11 3061 1581. De segunda a domingo, almoço das 12h às 15h, jantar, das 19h à 00