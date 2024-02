O Lardo não é para qualquer um. É um restaurante pequeno, bem informal, instalado numa antiga garagem e que funciona também como um sebo. O que sai da cozinha de quatro metros quadrados também passa longe da mesmice: são pequenas porções autorais, com sabores surpreendentes e declaradamente contemporâneos.

O Lardo nasceu, pouco antes da pandemia, como um bar de três amigos, mas acabou se firmando como um restaurante com boa coquetelaria. A novidade é que a casa agora tem um novo chef, Pedro Forato, recém-chegado de uma temporada de oito anos em Lisboa, onde trabalhou no Prado, um dos endereços mais celebrados do momento na cidade pela cozinha autoral e sazonal. E é justamente esse estilo que o novo cozinheiro imprimiu ao cardápio, com vegetais bem tratados, peixes e frutos do mar em receitas originais.

As sugestões e pratos mudam com frequência. Torça para ter ostras frescas, servidas por unidade, com dashi de uvas, picles de uvas e óleo de alga nori (R$ 29, 2 unid). Senão, vá de croqueta de arroz com algas, queijo, camarão e kimchi (R$ 32, 2 unid). A flor de abobrinha recheada com ricota, vinagrete de semente de girassol e mostarda é ótima opção vegetariana (R$ 38, 2 unid). Entre os hits da casa, frango frito empanado em crosta de fubá e cachaça. A sobrecoxa em pedaços chega crocante mas suculenta. Uma delícia (R$ 46); Outra boa pedida é o steak tartar de angus (R$ 52) que vem com emulsão de gemas, arroz frito e shiso. Para acompanhar, fritas com pó de cogumelo (R$ 19).

As ostras são servidas no Lardo por unidade, com dashi de uvas, picles de uvas e óleo de alga nori Foto: GIULIANA NOGUEIRA

O menu fixo atual tem ainda pescada amarela com chutney de manga, vinagrete de manga verde e coentro (R$ 62) e crudo de peixe com jalapeño, iogurte e limão cravo (R$ 52). Na sobremesa, a rabanada de brioche é indispensável – com crostinha adocicada, servida com creme inglês e sorvete de leite e sucrilhos (R$ 32). Os coquetéis, a cargo de Renata Nascimento, seguem a mesma proposta autoral e têm nomes divertidos, como penicilina, combinação de uísque, mel defumado e limão; ou endro da silva, mistura de bourbon, jurubeba, abacaxi e limão.

Você pode não encontrar seu coquetel favorito ali, mas peça, a carta traz um aviso: se der, a gente faz. A coleção de livros do sebo vai de Eduardo Galeano a Elena Ferrante, passando por Eric Hobsbawm… O nome completo da casa é Lardo Comidas, bebidas e livros. E se você não estiver em busca de um lugar convencional, tem boa chance de ser feliz com todos eles. Ah, nem o horário de funcionamento é o esperado: abre de quarta à sexta, só à noite, das 18h às 22h30; sábado das 12h30 às 22h30.

Rua Guiará, 376 - Pompéia, tel. 11 9 7854 0719