Moqueca de Banana-da-terra Foto: Fernanda Aidar Lunes Por Patricia Ferraz Moqueca de Banana-da-terra Daquelas receitas que a gente precisa pedir para a cozinheira. E o preparo é mais fácil do que parece Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 6 porções

Sabe quando você prova uma comida na casa de amigos e corre pra pedir a receita para a cozinheira?! Foi exatamente o que aconteceu quando experimentei a moqueca de banana-da-terra da Neli Freitas, cozinheira de mão cheia, na Praia da Baleia. Para minha surpresa, o preparo é mais fácil e rápido que parece. O único segredo é evitar bananas muito maduras – as mais firmes são melhores porque não desmancham durante o cozimento. Ah, essa mesma receita pode ser adaptada para palmito, ou mandioca e, claro, serve também para o preparo tradicional, com peixe – que define o prato de origem indigena, chamado pokeka. Originalmente não tinha molho e os peixes eram enrolados em folha de bananeira e assados no calor das cinzas. As mudanças deram origem ao ensopado, que os baianos fazem com leite de coco e dendê, e os capixabas, com azeite de oliva e óleo de urucum. Essa tem sotaque baiano.