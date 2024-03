Torta fácil de abobrinha e ricota

Lave e seque as abobrinhas, elimine as extremidades e rale com o ralador grosso. Tempere com sal e pimenta e ponha numa peneira para escorrer por dois ou três minutos.

1 . Lave e seque as abobrinhas, elimine as extremidades e rale com o ralador grosso. Tempere com sal e pimenta e ponha numa peneira para escorrer por dois ou três minutos.

3 . Misture os ovos, a gema e o creme de leite em uma outra tigela, tempere com sal e pimenta-do-reino e bata bem. Esmague a ricota com um garfo e junte à mistura. Despeje esse creme na abobrinha e mexa bem.