Programa de domingo com gastronomia que faz história

Não é porque saiu a primeira parcela do 13º salário que dá para começar o mês de dezembro esbanjando. Mas também não é preciso desistir de vez de passar pelo menos o último mês do ano celebrando os domingos em companhia da família.

Por isso Paladar selecionou dois endereços para quem quer encontrar mesa farta, tradição no ambiente e no cardápio e, de quebra, um clima alegre com preços razoáveis, em mesas que, aos domingos, recebem grupos de amigos e famílias para encontros animados e bem abastecidos. Para fechar o programa, vai também uma sugestão de confeitaria na qual ninguém se decepciona.

Um restaurante fica na Zona Sul da cidade; o outro, na Zona Norte; e a doceria, entre a Zona Sul e a Zona Leste. Mas aos domingos São Paulo tem trânsito bom, a primavera ilumina a cidade de um jeito todo especial e a chuva, segundo a previsão, só chega depois das 15 horas, deixando tempo de sobra para o almoço e o docinho.

Na Zona Sul, Paladar destaca o restaurante Chaplin, na Vila Clementino, quase sessentão, com ambiente que não esconde a idade e pratos que servem bem até três pessoas. Além da fartura, a cozinha tem bom tempero e variedade de opções. Saiba mais neste link, numa reportagem que Paladar fez sobre o local.

O Frangó, no Largo da Matriz, na Freguesia do Ó, é sucesso há 35 anos com coxinhas e frangos assados que já fizeram muitas celebridades incursionarem pela Zona Norte. Nenhuma se arrependeu, segundo registram todas as reportagens publicadas até hoje sobre a casa e seus donos, Cassío e Norberto. Leia a mais recente de Paladar neste link.

Mesmo depois do almoço farto, o domingo tem garantia de habeas corpus para adoçar a boca e a vida, mesmo para quem faz penitência e regime nos outros dias da semana. A Fischer Doçaria, no Ipiranga, tem tentações perfeitas para justificar a transgressão. Conheça detalhes de sua história e delícias de seu cardápio nesta reportagem de Paladar.