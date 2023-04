O Le Cube, croissant em formato de cubo da padaria Le Deli Robouchon, em Londres Foto: Reprodução Instagram

Croissant sempre foi aquele pão feito de massa folhada, fina, amanteigada, que pode ser recheada ou não e tem aquele formato de meia lua inconfundível, certo? Pois, para desespero dos franceses, a padaria Le Deli Robuchon, de Londres, vem viralizando no Instagram com o Le Cube, um croissant feito exatamente nos moldes do tradicional se não por um detalhe: seu formato quadrado.

Assim como outras variações do pão francês como o cronut, uma mistura de croissant e donut, e o cruffin que foi inspirado no muffin, o Le Cube - como vem sendo chamado - também é feito com uma massa amanteigada, macia e com coberturas e recheios diversos, entre eles matchá e chocolate.

Com tantos atributos, o doce é responsável por filas quilométricas e se esgota no meio da manhã. Tudo culpa da popularidade que ganhou graças aos vídeos que viralizaram no Tik Tok em janeiro, quando foi lançado: na época, foram nada mais nada menos que 2 milhões de visualizações e os números só subiram desde então.

Tamanho sucesso tem um preço. Cada unidade sai por 6,90 libras, algo em torno de R$ 42,67.