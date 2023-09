Qual a diferença entre os tipos de cerveja?

Se engana quem acha que cerveja é tudo igual. Bebida preferida dos brasileiros, a cerveja vai muito além dos rótulos das marcas que encontramos no supermercado. Cervejarias artesanais estão crescendo no país, e não é de hoje que o público está abrindo os olhos para a incontável variedade de sabores e tipos de cerveja. As principais diferenças (além do sabor) estão no preparo: tipos de leveduras, temperaturas de fermentação e nível de torra do malte são alguns dos fatores que caracterizam cada tipo de cerveja. Para simplificar, chamamos o Rodrigo Nogueira, cervejeiro e sócio da Croma Beer, que explicou as particularidades dos principais tipos de cerveja - e deu dicas de como harmonizá-las.

Lager

Cerveja mais “popular” aqui no Brasil, a Lager é uma bebida clara e leve, com notas suaves de malte. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Cerveja mais “popular” aqui no Brasil, a Lager é uma bebida clara e leve, com notas suaves de malte. Possui diversas variações, desde versões suaves e maltadas até sabores mais amargos. Rodrigo apontou que Lagers são ótimas com pratos leves, como saladas, peixes grelhados, frutos do mar e sanduíches. “Elas também combinam bem com petiscos de boteco, como batatas fritas, frango à passarinho e bolinhos de bacalhau”, completa.

Ale

PUBLICIDADE

As ales muitas vezes têm sabores complexos, o que as tornam ótimas com queijos diversos, especialmente os queijos fortes Foto: Unsplash

Segundo Rodrigo, as Ales geralmente são mais complexas em sabor, com variedades que podem ser frutadas, picantes, amargas ou doces. “As ales muitas vezes têm sabores complexos, o que as tornam ótimas com queijos diversos, especialmente os queijos fortes”, destaca o cervejeiro. Sua variedade de sabores equilibra bem com pratos picantes, como comida tailandesa e indiana, e Ales mais doces podem harmonizar com sobremesas.

Sour

Tipo de cerveja conhecido por seu sabor ácido e azedo, geralmente com notas frutadas. Foto: Unsplash

Tipo de cerveja conhecido por seu sabor ácido e azedo, geralmente com notas frutadas. Harmonizam bem com frutos do mar - o caráter ácido combina bem com ostras e ceviches. “Comidas cítricas, como saladas de frutas e pratos com limão, complementam a acidez das sours”, diz Rodrigo. “A complexidade ácida das sours pode realçar os sabores dos queijos azuis”, finaliza.

PUBLICIDADE

Stout/Porter

Cervejas escuras, com sabores mais intensos de malte torrado, chocolate e café. Foto: Hazel Thompson/The New York Times

Cervejas escuras, com sabores mais intensos de malte torrado, chocolate e café. Os sabores robustos combinam perfeitamente com carnes grelhadas, e harmonizam bem com sobremesas de chocolate. “Seus sabores de chocolate e café fazem delas uma escolha natural para sobremesas de chocolate e brownies”, complementa Rodrigo.

E o chope?

A principal diferença é o método de serviço. O chope nada mais é que cerveja fresca e não pasteurizada, geralmente servida diretamente de barris em temperatura mais baixas.

PUBLICIDADE

Para finalizar, uma perguntinha que pode parecer boba, mas é muito comum: qual a diferença entre cerveja e chope? Rodrigo explica. “A principal diferença é o método de serviço. O chope nada mais é que cerveja fresca e não pasteurizada, geralmente servida diretamente de barris em temperatura mais baixas. Cervejas engarrafadas ou enlatadas geralmente passam por processos de pasteurização, o que pode afetar o sabor e textura”, conclui o cervejeiro.

Confira nosso ranking das melhores cervejas puro malte do mercado