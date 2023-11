Nutella e outras 10 marcas foram testadas por júri especializado

Creme de avelã com chocolate é um doce que pouca gente resiste. De colherada em colherada, acaba-se com um pote num piscar de olhos. Verdade ou não? Nos restaurantes, padarias, sorveterias, doçarias e lanchonetes é relativamente fácil encontrar de brigadeiro e sorvete a panquecas, waffles e até o invencível pão na chapa aditivados com o creme de milhões.

Original da Itália, o creme de avelãs ficou mundialmente famoso na década de 1960. A onda de consumo do doce no Brasil, porém, só ganhou força nos início dos anos 2000. Hoje é possível escolher sua versão favorita em supermercados ou lojas de chocolates. A receita básica leva avelãs, cacau, leite e açúcar. Algumas marcas são mais oleosas que outras e a consistência do produto também varia bastante. O que se espera de um bom creme de avelã é um produto consistente, com cremosidade aveludada, bem equilibrado no açúcar, com sabor e aroma que remetem ao ingrediente principal da receita.

A partir da esquerda, o chef Rafael Barros, do Ópera Ganhache; a cozinheira Fernanda Pittelkow, do Cozinha Sem Vergonha; o empresário e chef de cozinha Chico Ferreira, do Le Jazz Boulangerie, e o empresário e chef de cozinha Leonardo Borges, da confeitaria Flakes Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Para avaliar 11 marcas disponíveis no mercado, Paladar convidou um time de especialistas: o chef Rafael Barros, do Ópera Ganhache; a cozinheira Fernanda Pittelkow, do Cozinha Sem Vergonha; o empresário e chef de cozinha Chico Ferreira, da Le Jazz Boulangerie, e o empresário e chef de cozinha Leonardo Borges, da confeitaria Flakes.

O teste às cegas foi realizado na Le Jazz Boulangerie, no bairro de Pinheiros. E a missão dos jurados era descobrir sem influências de marcas e embalagens, qual produto oferece a melhor combinação de sabor, aroma, aparência e cremosidade. Além de darem seu parecer sobre todas as marcas testadas. O resultado você confere abaixo.

As melhores marcas de creme de avelã

Miroh Nutella Slack La Nut / Cacau Show

As 11 marcas testadas por Paladar para descobrir quais são as melhores opções de creme de avelã disponíveis no mercado Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

As 11 marcas na avaliação dos jurados, em ordem alfabética

