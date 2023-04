Qual melhor massa grano duro do mercado?

O pastaio Marcio Shihomatsu, do restaurante Shihoma, avalia uma das marcas de espaguete grano duro testadas por Paladar Foto: TABA BENEDICTO

Paladar reuniu cinco especialistas em massas em uma segunda-feira à tarde com a missão de provar 10 marcas de espaguete grano duro vendidas no supermercado. António Maiolica, chef do restaurante Temperani Cucina; Marcio Shihomatsu, pastaio no restaurante Shihoma; Joyce Bergamasco, pastaia e professora de gastronomia especilista em massas frescas; Guibson Matias, food designer do Unique Garden, e o empresário Tito Paolone, do restaurante Mila.

Tempero bom e entusiasmo de sobra

Foi um teste com arroubos de entusiasmo e paixão pelo ofício. Joyce teve a delicadeza de preparar um molho suave, com tomates doces e suculentos, temperados apenas com sal e algumas folhinhas de manjericão. Um teste realizado com calma, à moda italiana, com cada uma das massas cozidas e provadas uma a uma, na temperatura ideal, como deve ser.

Foram avaliadas às cegas 10 marcas de espaguete grano duro vendidas nos supermercados Foto: TABA BENEDICTO

A expectativa geral era saber se os jurados reconheceriam de primeira o que era massa feita na Itália e o que era produto nacional. A resposta foi: sim... Há diferenças gritantes entre os produtos, tanto na aparência da massa seca quanto na textura pós-cozimento. No entanto, surpresas foram registradas, como o fato de uma massa italiana e belíssima na aparência ter ficado em último lugar na avaliação dos jurados. As marcas nacionais tiveram performance média e o ponto forte delas foi o sabor.

Mas, afinal, o que uma massa de grano duro tem que as demais ficam devendo? “São massas feitas com tipos diferentes de trigo”, explica Joyce Bergamasco. “Grano duro, como o nome diz, é uma massa mais firme em comparação às feitas com o trigo tenero, mais macio, e ovos”.

A partir da esq., o food designer Guibson Matias, do Unique Garden; o empresário Tito Paolone, do restaurante Mila; o pastaio Marcio Shihomatsu, do restaurante Shihoma; o chef António Maiolica, do restaurante Temperani Cucina, e a pastaia Joyce Bergamasco Foto: TABA BENEDICTO

Os critérios de avaliação do teste levaram em conta sabor, textura, performance da massa durante o cozimento e performance do produto misturado ao molho. Alguns produtos rendiam mais por conta da absorção da água do cozimento, outros não aderiam adequadamente ao molho. O sabor e aparência da massa também contavam pontos. Assim como a adequação ao tempo de cozimento sugerido na embalagem. E, claro, a busca por um sabor que resgatasse alguma memória afetiva. O chef António Maiolica, nascido na Itália, se emocionou ao provar uma das marcas. “Me lembrou o sabor do macarrão da minha infância, tanto o sabor da massa quanto do molho”, conta. “Na Itália, as famílias escolhem o formato favorito do macarrão e não a marca”.

Abaixo você confere os três primeiros lugares no nosso ranking e depois as considerações dos jurados para cada uma das marcas testadas em ordem alfabética.

AS MELHORES MASSAS GRANO DURO DO MERCADO

PRIMEIRO LUGAR - Giuseppe Ferro

SEGUNDO LUGAR - De Cecco

TERCEIRO LUGAR - Vito Balducci e Cav. Giuseppe Cocco





As quatro marcas que foram melhor avaliadas pelos jurados do teste Paladar Foto: Taba Benedicto





As 10 marcas, segundo a avaliação dos jurados, listadas em ordem alfabética