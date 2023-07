Qual o melhor brownie do supermercado?

Foram avaliadas 8 marcas de brownie de chocolate vendidas nos supermercados Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Alguns doces já nascem com fama de irresistíveis. Praticamente unanimidade. É o caso do americaníssimo brownie, um bolo de tabuleiro massudo, com sabor intenso de chocolate meio-amargo, de casquinha craquelada bem fininha, às vezes acompanhado de nozes ou castanhas. Para o brownie ser bom de verdade, como em toda receita que se preze, a escolha de ingredientes de qualidade fazem toda a diferença. Chocolate em barra, ovos frescos e manteiga entram na lista de matérias-primas dessa sobremesa que vai bem sozinha, em temperatura ambiente, e também costuma arrancar aplausos da multidão quando levemente aquecida e acompanhada de uma bola de sorvete de creme.

Os jurados avaliaram textura, sabor, aparência e aroma de cada um dos brownies provados em temperatura ambiente Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Tem quem goste do seu brownie acompanhado de geleia de morangos ou outra fruta vermelha. Come-se brownie com as mãos, às colheradas ou com um garfinho mesmo. Cada um com suas manias e seus prazeres, certo? Brownie é uma receita fácil de fazer, mas que também desanda com certa facilidade. Tem quem faça bolo e nunca tenha se arriscado na receita do bolinho com um quê de pudim no interior macio e úmido.

O time de jurados da vez no J.Café, especializado em grãos especiais, no Alto da Lapa: a confeiteira Otávia Sommavila, da Otávia Bolos; Gabriel Lima, do perfil @downlicia_oficial; o chef Pedro Frade, da Patisserie Vila Anália; a confeiteira Luana Davidsohn, da Confeitaria da Luana, e a chef Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Há boas marcas no supermercado, outras que apenas têm a intenção de ser um brownie, mas no fundo são bolos mesmo... Brownie é uma receita dispendiosa por natureza, por isso é bom saber ao certo o que se leva pra casa.

“Brownie leva bastante manteiga como a gordura principal, chocolate em barra de boa qualidade e algumas receitas ainda são enriquecidas com oleaginosas como as nozes”, explica a confeiteira Otávia Sommavila, do perfil @otaviabolos e autora da “Enciclopédia dos Bolos” (Editora Melhoramentos). “Por isso, acho importante o consumidor saber se esses ingredientes estão na receita do doce que está comprando, para não pagar caro por um produto que não foi feito com ingredientes nobres”.

Entre uma prova e outra, os jurados beberam água e café coado para limpar o paladar Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Otávia foi uma das juradas do teste às cegas realizado no J.Café, especializado em grãos especiais, no Alto da Lapa, que contou ainda com a presença de Gabriel Lima, do perfil @downlicia_oficial; o chef Pedro Frade, da Patisserie Vila Anália; a confeiteira Luana Davidsohn, da Confeitaria da Luana, e a chef Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana.

Durante o teste, os jurados provaram 8 marcas de brownies prontos vendidos nas redes de supermercados. Eles avaliaram características como sabor, aroma, textura e aparência de cada um dos produtos em mais esta rodada de testes realizada por Paladar.

Atenção especial aos ingredientes

Para a chef Nana Fernandes, as principais diferenças sentidas durante a avaliação dos quadradinhos de doce servidos aos jurados na degustação, acompanhados de café e água, apareceram na gordura e no tipo de chocolate utilizados em cada receita. “Esses pontos ficam muito evidentes na textura, no aroma e no sabor do brownie”.

Abaixo você confere quais foram os campeões nessa deliciosa disputa da semana e também as considerações dos jurados a respeito de cada uma das marcas avaliadas. No vídeo que acompanha este texto você confere depoimentos e cenas dos bastidores do teste.

As melhores marcas de brownie do supermercado

PRIMEIRO LUGAR - HELÔ DOCES

SEGUNDO LUGAR - EMPÓRIO BROWNIE

TERCEIRO LUGAR - FIN´ARTE

A aparência dos brownies, além de quesitos como sabor, aroma e textura, também contou pontos; afinal, come-se com os olhos também Foto: ALEX SILVA/ESTADAO





As 8 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética

BELIVE (R$ 7,69, embalagem com 40 g) - O brownie sem glúten não agradou no sabor, muito distante do chocolate. A textura também não foi considerada a ideal para o doce. Alguns jurados avaliaram o aroma como muito artificial e a textura do produto, “farinhenta”.

(R$ 7,69, embalagem com 40 g) - O brownie sem glúten não agradou no sabor, muito distante do chocolate. A textura também não foi considerada a ideal para o doce. Alguns jurados avaliaram o aroma como muito artificial e a textura do produto, “farinhenta”. BROWNIE DO LUIZ (R$ 7,90, pacote com 60 g) - O brownie que ganhou fama rapidamente no mercado foi avaliado às cegas como um produto muito doce e com menos sabor de chocolate que o esperado. Alguns jurados acharam a casquinha muito grossa e identificaram aromas artificiais.

(R$ 7,90, pacote com 60 g) - O brownie que ganhou fama rapidamente no mercado foi avaliado às cegas como um produto muito doce e com menos sabor de chocolate que o esperado. Alguns jurados acharam a casquinha muito grossa e identificaram aromas artificiais. BROWNIE DE TAPIOCA IQI (R$ 7,00, embalagem com 50 g) - O brownie foi avaliado como de massa muito seca e sabor distante do esperado para o doce. Alguns jurados consideraram o aroma artificial e identificaram a presença incômoda de algum tipo de gordura vegetal.

(R$ 7,00, embalagem com 50 g) - O brownie foi avaliado como de massa muito seca e sabor distante do esperado para o doce. Alguns jurados consideraram o aroma artificial e identificaram a presença incômoda de algum tipo de gordura vegetal. EMPÓRIO BROWNIE (R$ 9,60, pacote com 60 g) - O segundo colocado se destacou pela textura densa e pelo sabor intenso do chocolate.

(R$ 9,60, pacote com 60 g) - O segundo colocado se destacou pela textura densa e pelo sabor intenso do chocolate. FIN´ARTE (R$ 23,08, pacote com 300 g) - O nosso terceiro lugar ganhou destaque pela aparência também foi bem avaliado por conta da casquinha no topo do brownie. Alguns jurados acharam que o doce poderia ter um sabor de chocolate um pouco mais acentuado.

(R$ 23,08, pacote com 300 g) - O nosso terceiro lugar ganhou destaque pela aparência também foi bem avaliado por conta da casquinha no topo do brownie. Alguns jurados acharam que o doce poderia ter um sabor de chocolate um pouco mais acentuado. HELÔ DOCES (R$ 29,67, embalagem com 500 g) - O campeão deste teste Paladar foi avaliado como um doce de textura ótima, sabor delicioso e muito convidativo na aparência. O interior do brownie estava bem úmido, a casquinha fina e levemente crocante.

(R$ 29,67, embalagem com 500 g) - O campeão deste teste Paladar foi avaliado como um doce de textura ótima, sabor delicioso e muito convidativo na aparência. O interior do brownie estava bem úmido, a casquinha fina e levemente crocante. VITALIN (R$ 6,30, pacote com 35 g) - O brownie sem glúten apresentou textura mais parecida com a de um bolo e a aparência foi considerada opaca. O sabor de chocolate foi avaliado como um pouco artificial.

(R$ 6,30, pacote com 35 g) - O brownie sem glúten apresentou textura mais parecida com a de um bolo e a aparência foi considerada opaca. O sabor de chocolate foi avaliado como um pouco artificial. WICKBOLD (R$ 17,30, pacote com 150 g) - O produto foi avaliado como muito distante da textura, do sabor e do aroma esperados para um brownie.