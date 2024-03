Qual o melhor ovo de chocolate ao leite do mercado?

O ovo fez bem aos olhos, por sua aparência bonita, mas não teve o mesmo efeito no paladar. O excesso de açúcar e de baunilha, a pouca presença do cacau e a textura arenosa foram pontos negativos na avaliação (R$ 56,99; 349,5g)

Todos os jurados fizeram o mesmo comentário sobre o sabor do chocolate: defumado — e, veja bem, não foi um elogio. A textura arenosa e a presença muito discreta do cacau também contaram pontos negativos para a amostra (R$, 38,99; 190g)

A amostra levou a medalha de bronze! Seu sabor e cremosidade fizeram bonito: os jurados destacaram a doçura bem equilibrada, o sabor acentuado de leite e o bom derretimento na boca. Mas ficou um gostinho de quero mais: um membro do júri comentou que o sabor do chocolate se esvai muito rapidamente (R$ 129,98; 265g)

Está aí um ovo que prova que é (quase) impossível agradar a gregos e troianos: os jurados se dividiram em sua avaliação. Há quem tenha criticado o aroma discreto demais e a textura, um pouco dura. Outros jurados, entretanto, destacaram as qualidades: bom derretimento, ótima temperagem e um sabor equilibrado, com notas de coco (R$ 77; 232g)

Com textura boa e aroma e sabor discretos, o ovo de Páscoa não se destacou na avaliação. Apesar da boa temperagem, os jurados indicaram que o chocolate derrete na boca com um pouco de dificuldade (R$ 47,99; 190g)

Lacta

Um dos clássicos do mercado, recebeu avaliação média dos jurados. Segundo eles, o maior problema não estava no sabor ou no aroma, mas, sim, na técnica: o processo de temperagem parece ter sido falho, pois o chocolate derreteu muito facilmente, a textura não estava agradável, e havia aspecto de “sugar bloom”, quando há cristais de açúcar na superfície do chocolate (R$ 89,90; 560g)