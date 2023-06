Qual o melhor pão de queijo congelado do supermercado?

Foram avaliadas às cegas 8 marcas de pão de queijo congelado à venda nas redes de supermercado Foto: DANIEL TEIXEIRA

Pãozinho de queijo é quase unanimidade, certo? Na padaria, no café do bairro e também no supermercado, na versão congelada - garantia certeira de estoque em casa para quando bater a vontade da delícia mineira mais pop deste Brasil. Mas nem sempre a gente acerta na escolha pela embalagem, pela quantidade no pacote ou pelo preço. Produto congelado é difícil de avaliar à primeira vista...

Por isso, Paladar convidou um grupo de jurados para testar 8 marcas de pão de queijo vendidas nas redes de supermercado e te contar quais são as melhores escolhas. Um teste em que todas as marcas foram assadas de acordo com as instruções da embalagem. E em que a regra básica dos testes Paladar, de avaliar produtos de uma mesma categoria, foi mantida. As 8 marcas de pão de queijo avaliadas eram do tipo “tradicional”, sem recheio e no tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

O chef Gustavo Young avalia uma das marcas testadas Foto: DANIEL TEIXEIRA

Jurados e loucos por pão de queijo

Participaram do teste às cegas, Larissa Januário, jornalista e apresentadora do programa “Jantar o quê?”, no canal Sabor & Arte; Thiago Gomes, sócio da lanchonte Trem Doido, e o chef Gustavo Young, dono do Tartapão Panifício Manual. Em comum entre eles, todo um apego ao nosso bom e velho pão de queijo. Larissa costuma preparar em casa a receita da família (mineira, claro...). “Como boa cozinheira, faço um pão de queijo excelente”, conta sem falsa modéstia.

Continua após a publicidade

Na lanchonete de Thiago, o pão de queijo de produção própria é presença garantida em todos os sanduíches servidos na casa. Ele destaca a qualidade do queijo como o principal requisito para o quitute que ele consome todos os dias ficar ainda mais irresistível.

Gustavo tinha poucas expectativas com relação aos produtos testados. Ao final da experiência, se surpreendeu positivamente com algumas marcas.

O time de jurados em ação no restaurante Bacuri, onde foi realizado o teste. A partir da esq., o chef Gustavo Young, a jornalista e apresentadora Larissa Januário e o empresário Thiago Gomes Foto: DANIEL TEIXEIRA

Surpresas pelo caminho

O teste revelou ainda algumas peculiaridades, como o fato de os pãezinhos mais bonitos ao sair do forno terem sido também os mais gostosos, segundo os jurados. A presença mais marcante de queijo em algumas das marcas foi decisiva na pontuação. Ao contrário da expectativa geral, todas as marcas se mostraram bem resolvidas com relação a sabor e textura após algum tempo fora forno.

Abaixo você confere as três marcas que se destacaram mais neste teste e, na sequência, a lista de todas as marcas avaliadas em ordem alfabética.

As 8 marcas de pão de queijo congelado avaliadas no teste de Paladar Foto: DANIEL TEIXEIRA

Continua após a publicidade

As melhores marcas de pão de queijo congelado

PRIMEIRO LUGAR - MOMENTO MAMBO

SEGUNDO LUGAR - FORNO DE MINAS

TERCEIRO LUGAR - ST. MARCHE





As 8 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética