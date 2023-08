O chefe Roy Shvartzapel, que fez fama com seus panetones levíssimos Foto: Roy Shvartzapel

Quando chegou à receita do panetone alveolado e levíssimo que mudou os rumos de sua própria história, o chef norte-americano Roy Shvartzapel descreveu a sensação como algo parecido a um encontro com o amor da sua vida. Um desses momentos gloriosos em que a pessoa percebe que fez algo realmente impactante. Quinze anos depois de abrir sua própria marca, os panetones “From Roy” são disputados à tapa pelos fãs do doce.

A apresentadora Oprah Winfrey já colocou os panetones de Roy por duas vezes na sua famosa lista de favoritos para o Natal, divulgada na revista que leva seu nome. Marcas de moda como a Gucci já encomendaram o que parece ser o panetone mais gostoso do mundo para presentear seus clientes especiais, com sabores que vão do tradicional a versões aparentemente irresistíveis, como o panetone com laranjas cristalizadas, o de chocolate com caramelo e o de pistache com amarena. Em comum, as receitas de fermentação natural levam 24 horas para ficar prontas, apresentam grandes alvéolos, que garantem leveza e fofura à massa, e têm o sabor enriquecido com quantidades consideráveis de manteiga.

O interior muito alveolado é marca registrada do panetone produzido pelo chef Roy Shvartzapel Foto: Roy Shvartzapel

Nascido em Israel e criado nos Estados Unidos, Roy passou quase uma década obcecado com a ideia de um panetone perfeito. No percuso, passou por cozinhas de grandes estrelas da gastronomia, como o espanhol Ferran Adria, o francês Pierre Hermé e o americano Thomas Keller. Isso até chegar ao maior nome do panetone no mundo, o italiano Igínio Massari, com quem pode estudar o assunto mais profundamente.

PUBLICIDADE

Roy costuma fazer pequenos vídeos dos melhores momentos de sua produção, direto da fábrica em São Francisco, na Califórnia, em sua conta no Instagram @thisisfromroy. Nesses momentos de intensidade dramática, o chef escolhe um panetone recém-saído do forno, divide-o em dois e exibe seu feito para uma plateia com água na boca.

Em setembro Roy vem ao Brasil à convite da Embramex Food @embramexfood e da Molino Pasini @molino_pasini. A produção de seus panetones é realizada durante o ano todo e não só na época do Natal. Segundo o próprio Roy: “não existe tempo certo para um momento de indulgência”.