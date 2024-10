3 frutas para combinar com feijão que são tão perfeitas quanto arroz; veja benefícios e receitas

Cheio de tradição, o preparo do feijão é uma daquelas receitas simples, mas que de básico não tem nada. Para fazer um bom feijão, tem alguns segredos na hora de preparar, desde a escolha dos grãos até qual a melhor panela para cozinhar.

Mas, sem te uma coisa que todos concordam, é que o melhor amigo do feijão é o arroz. Arroz e feijão é a dupla mais brasileira que existe. Presente na mesa de quase todos os lares brasileiros, a combinação é a base do prato-feito (PF) dos bares, restaurantes e das cozinhas de casa. O feijão é mais versátil do que imaginam, e pode combinar muito bem com outros ingredientes, como as frutas cítricas.

Laranja

Na feijoada, o feijão vem acompanhado de arroz, couve, farofa, banana e, claro, gomos de laranja. E tem um motivo científico para essa combinação clássica. A laranja é uma fruta rica em vitamina C. Responsável por fortalecer o sistema imunológico e ser antioxidante e anti-inflamatória. O ferro, do feijão, e a vitamina C, da laranja, são melhores amigos.

Acerola

Com mais vitamina C do que a laranja, a acerola é outra combinação menos explorada, mas igualmente rica com o feijão. A vitamina C transforma ferro do feijão em um tipo mais solúvel, assim ele é melhor absorvido na mucosa intestinal. Comer feijão com frutas cítricas aumenta em até 4 vezes mais a absorção do ferro.

Limão

Por fim, o mais clássico das frutas cítricas, o limão. Ele pode entrar no tempero do feijão, da salada e até no final da refeição para limpar o paladar. Essa e outras combinações clássicas do mundo da cozinha podem ser conferidas na reportagem de Regina Célia Pereira, publicada na editoria de Saúde, do Estadão.

Leia também: como temperar o feijão?

Feijão preto Foto: Adobe Stock

Uns preferem só o básico: cebola, alho e louro. Outros gostam de incrementar com outros temperos, como o cominho, e com proteínas, como bacon e linguiça. Cada receita de feijão é única. A chef Janaina Torres, do Bar da Dona Onça, compartilha o seu tempero para o prato.

Antes, segundo a chef, é importante deixar os grãos de molho por, pelo menos, 2 horas. Assim eles ficam mais macios e cozinham mais rápido. Depois, vai para a panela de pressão por 40 minutos. Tem medo de usar a panela de pressão? O Paladar preparou um guia com dicas básicas para iniciantes.

Quando o feijão estiver pronto, é hora de temperar. A chef Janaina refoga a cebola com azeite e vai adicionando o feijão aos poucos e amassando os grãos, isso ajuda a engrossar o caldo. Veja a receita completa aqui.