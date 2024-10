Qual é a 3ª melhor marca de pão de mel do mercado?

Diversas marcas de pão de mel estão disponíveis nas prateleiras dos supermercados, e então pode surgir a dúvida de qual levar para casa. Embora tenha versões recheadas e até em outros estilos, o mais tradicional é o pão de mel sem recheio.

O tradicional foi usado como base no teste do Paladar para descobrir qual é a melhor marca de pão de mel do mercado. Eles provaram às cegas 16 opções, levando em conta o que um bom pão de mel deve apresentar para ser considerado de qualidade. No pódio, apenas uma marca ficou em 3º lugar.

3º melhor pão de mel: Bauducco.

A marca Bauducco conquistou o terceiro lugar no teste ao ser elogiada pelos especialistas pelo leve aroma de especiarias e o equilíbrio no dulçor da composição, que formam um conjunto agradável no paladar.

Bauducco ficou em 3º lugar no Teste de Pão de Mel Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE

Já ocupando o segundo lugar, a Casa Suíça se destacou pela presença de mel e umidade, enquanto a Dulca saiu como campeã no teste e foi elogiada pelos jurados em todos os aspectos. Confira todas as marcas avaliadas aqui.

O bom pão de mel

O pão de mel deve ter o mel como protagonista no sabor, além de uma massa molhadinha com toques de especiarias, criando uma textura semelhante à um bolo pequeno, mas com bastante sabor.

Pão de mel artesanal

Além de comprar uma versão do mercado, que tal testar uma receita caseira de pão de mel? Saiba quais são os ingredientes necessários e passos que devem ser cumpridos para preparar o pão de mel artesanal. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE