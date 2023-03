Bombom de pão de mel Foto: Petit Marie Por Redação Paladar Bombom de pão de mel Recheado com pão de mel e doce de leite, esse bombom é de cair o queixo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 10 porções

Os bombons são aqueles docinhos que começamos comendo apenas um, depois pegamos outro e quando paramos para ver, já comemos todos os bombons que vem dentro da caixa. Irresistíveis e tentadores, eles são feitos com uma casquinha de chocolate derretido e recheio. Esse bombom de pão de mel é feito com chocolate ao leite derretido e um delicioso pão de mel caseiro, misturado com uma colher de doce de leite. A receita é da chef Mariana Helou, da Petit Marie e é uma escolha bem legal para presentear os parentes, amigos ou colegas de trabalho na Páscoa. Confira o modo de preparo: