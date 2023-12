4 dicas para manusear com segurança a panela de pressão

A panela de pressão pode ser o desafio de muitos dentro da cozinha. Isso porque a má administração do utensílio gera aqueles vídeos que repercutem nas redes sociais de uma ‘‘explosão gastronômica’'.

No entanto, a verdade é que a panela é uma aliada nos preparos. Com as aplicações corretas, podemos manter uma alimentação com carnes, arroz e outras variedades de opções feitas de forma rápida e prática.

Para te ajudar a perder o medo do uso desse objeto, o Paladar separou 4 dicas de como manusear em segurança e ter o resultado esperado em cada preparo. Outras explicações também estão na matéria completa do Matheus Mans.

1. Leia o manual

Mais do que sair utilizando o utensílio, é importante atentar-se sobre como a empresa indica que seja feito o uso do objeto por meio do manual, que deixa todos os detalhes escritos;

2. Peças

O funcionamento da panela de pressão depende também de todo o seu conjunto. A longo prazo, é necessário fazer revisões com lojas que substituem suas peças por modelos originais, o que não atrapalha no rendimento do equipamento posteriormente;

3. Limpeza

Sabe aqueles cantinhos que apenas passamos uma bucha por cima? É neles que você deve dar uma atenção especial para que não haja, por exemplo, o entupimento da válvula.

4. Altura da panela

Agora, falando sobre o momento dos preparos na cozinha, os cuidados envolvem utilizar apenas 2/3 da altura da panela, contando com alimentos e água, o que dá espaço suficiente para o vapor vagar pelo utensílio, evitando problemas.

Além disso, você também pode comprar panelas de pressão elétricas que são os modelos mais modernos, avaliando as indicações do Estadão Recomenda. Caso queira manter o uso do objeto tradicional, veja 3 preferências aqui.