5 coisas que você precisa saber sobre ultraprocessados

A maioria dos alimentos são processados, mesmo que seja feito do zero, provavelmente no preparo, serão utilizados alguns ingredientes mais processados, como a farinha, por exemplo. Porém, os alimentos ultraprocessados são diferentes, eles contém substâncias industriais que não são encontradas na cozinha.

Estudos mostram que o consumo de ultraprocessados aumentam o risco de hipertensão, doenças cardíacas, ataques cardíacos e derrames. Confira 5 coisas que são necessárias saberem sobre esses alimentos:

Como saber que estou consumindo?

Há muitos sinais de alerta que podem apontar o tipo de alimento que está sendo consumido. Se tem algum ingrediente que não reconhece, alegação de saúde na embalagem como “rico em fibras”, óleo de palma, chips crocantes: todos esses são alguns sinais de que você pode estar consumindo alimento ultra processado.

O que procurar no rótulo?

Quando olhar o rótulo, deve ficar atento a fontes de proteína (proteínas hidrolisadas, isolado de proteína de soja, glúten, caseína, proteína de soro de leite, carne mecanicamente separada); açúcares (frutose, xarope de milho rico em frutose, concentrados de sumo de fruta, açúcar invertido, maltodextrina, dextrose, lactose); fibra solúvel ou insolúvel; e óleos modificados (óleo hidrogenado ou interesterificado).

Que alimentos não são ultraprocessados?

Alguns dos alimentos que não são considerados ultraprocessados são: frutas e legumes frescos, congelados e secos; leite e iogurte natural; carne e peixe frescos; grãos e leguminosas; fungos; ovos; farinha; nozes e sementes; ervas e especiarias; massas e cuscuz. Manteiga e óleos vegetais; mel e xarope de ácer; e açúcar, sal e vinagre.

Quais alimentos são ultraprocessados?

Os principais alimentos ultraprocessados incluem bebidas gaseificadas; snacks embalados; doces e chocolate; gelados; bolachas, bolos e pastelaria; salsichas e hambúrgueres; tartes e pizzas embaladas; e nuggets de frango.

E nos restaurantes?

Quase todas as cadeias de fast-food, sanduíches e restaurantes incluem alguns alimentos desse tipo no cardápio, até mesmo os locais mais voltados para a saúde. Os pratos com menor probabilidade de conterem isso são os “alimentos integrais”, como o bife e as batatas fritas; tudo o que tenha uma cobertura, massa ou molho, conterá provavelmente emulsionantes.

