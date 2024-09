6 cuidados que você deve ter com temperos e especiarias

Os temperos e especiarias são elementos essenciais na gastronomia, responsáveis por transformar sabores e criar novas combinações em pratos ao redor do mundo. Para aproveitar todo o potencial desses ingredientes, é fundamental saber como utilizá-los corretamente na cozinha.

De um lado, temos os temperos como cebola, alho, manjericão e folha de louro. Do outro, as especiarias, como canela, cominho, cravo-da-índia e gengibre. Cada uma com suas características únicas, influenciando o sabor dos pratos. No entanto, é importante tomar alguns cuidados ao usá-los durante o preparo dos alimentos. Pensando nisso, o Paladar separou seis cuidados essenciais para garantir o melhor resultado na cozinha.

Cuidados com temperos e especiarias

Procure comprar o tempero inteiro, não moído, que tem mais sabor e aroma. Além disso, cai o risco de vir misturado com impurezas. Lembre-se de tostar rapidamente os temperos, quando sementes e grãos, em uma frigideira antes de moer para soltar os óleos essenciais. O pilão é indispensável para misturas úmidas, mas no caso das secas é possível moer mecanicamente, usando o moedor de café, por exemplo, como substituto. Temperos, mesmo secos, envelhecem. É necessário comprar entrepostos que você conhece ou que têm grande rotatividade e sempre compre em poucas quantidades, por mais que o preço das embalagens pareçam mais atrativos, eles perdem sabor e aroma com o tempo. Na hora que for guardar, priorize potes bem fechados, em lugar fresco, longe da luz e do calor, ou seja, não ao lado do fogão. O conselho mais importante é experimentar, ir aos poucos incorporando os temperos no seu dia a dia e adaptar as quantidades de acordo com o paladar da casa e assim criar as suas próprias receitas e combinações.

Benefícios dos temperos para a saúde

Alguns temperos não apenas realçam o sabor dos alimentos, mas também auxiliam na digestão e oferecem outros benefícios para a saúde. Entre eles, destaca-se o alecrim, que contém óleos essenciais capazes de melhorar a digestão. A noz-moscada é outro exemplo, conhecida por suas propriedades que ajudam a aliviar dores e cólicas abdominais. Esses temperos fazem a diferença no seu dia a dia. Saiba mais clicando neste link.

Receita com noz moscada

Croquete de presunto parma Foto: Glauco Epov/ Divulgação

O croquete de presunto parma com noz-moscada é um petisco fácil e delicioso, perfeito para compartilhar com amigos. Com a receita da chef Mariele Horbach, você prepara essa iguaria em apenas 7 passos. Confira a receita simples neste link.