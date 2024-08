Como realçar o sabor de legumes com temperos?

Os temperos, especialmente os naturais ou as ervas e especiarias, têm a funcionalidade de realçar o sabor de alimentos diversos. Muitas vezes, só caprichamos no uso deles quando é um prato mais elaborado, mas por que não realçar o sabor de legumes com temperos, por exemplo?

O Paladar consultou Fabio Stoco, professor de Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac, para entender as melhores maneiras de temperar legumes, e o profissional ainda deu dicas de excelentes combinações.

Legumes Foto: Alexander Raths/ Adobe Stock

Como temperar legumes?

Stoco concorda que os temperos são muito funcionais para diversos alimentos, inclusive os legumes. Começando com as sugestões básicas, o profissional indica apostar em pimenta-do-reino, alho, salsinha, sal e cebola. Geralmente, são temperos fáceis de encontrar (ou até já estão na sua dispensa) e assertivos para temperar legumes.

Como combinar temperos e legumes

Embora existam os temperos básicos que funcionam de maneira geral com todos os legumes, há combinações que são nota 10 quando o assunto é um tempero específico e o legume. Veja abaixo alguns exemplos:

Cenoura : gengibre, mel e açúcar mascavo.

: gengibre, mel e açúcar mascavo. Brócolis e couve-flor : alho refogado e raspas de limão.

e : alho refogado e raspas de limão. Tomate : manjericão e tomilho.

: manjericão e tomilho. Batata : alecrim, páprica e alho poró.

: alecrim, páprica e alho poró. Abobrinha : endro e manjericão.

: endro e manjericão. Pimentão: orégano e cominho.

Manual de legumes

Essa dica do professor Fabio Stoco sobre como temperar legumes é apenas uma das várias que ele compartilhou com o Paladar no Manual de legumes. Se você quer saber tudo sobre essa categoria, como escolhas na hora da compra, armazenamento, receitas, preparos e outros pontos importantes, acesse a o manual completo aqui.