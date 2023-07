6º Prêmio Queijo Brasil: veja quais queijos conquistaram 18 medalhas na competição

Queijos do Espirito Santo conquistam 18 medalhas e se destacam na premiação Foto: Imagem: Freepik

Os capixabas são considerados bons apreciadores e produtores de queijo. A fama do produto deu origem até a uma rota turística para conhecer as queijarias da região. E, agora, conquistaram reconhecimento nacional no concurso 6º Prêmio Queijo Brasil.

O evento aconteceu entre os dias 7 e 9 de julho, em Santa Catarina, e concedeu três medalhas de ouro, oito de prata e sete de bronze, aos queijos fabricados no Espírito Santo de acordo com o portal A Gazeta. Entre os produtos reconhecidos, estão queijos finos, de massa cozida ou mole e até com casca mofada.

A queijaria mais premiada foi Artelatte, localizada em Venda Nova do Imigrante, que levou cinco medalhas, sendo elas: Ouro, para o queijo Duetto; Prata, para os queijos Capra, Santa Margherita e Granito; e bronze para o queijo San Martin.

Além dessa, outras queijarias capixabas também foram premiadas no evento como a Santa Rita, Carnielli, Pingo de Ouro, Vila Veneto e Giacomin. No total, o estado levou 18 medalhas na competição.