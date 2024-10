Abacaxi é bom para quê? Veja receitas com a fruta

As frutas geralmente complementam sucos, sobremesas ou outras receitas, mostrando grande flexibilidade na gastronomia. Um exemplo é o abacaxi, que, além de versátil, se destaca por um sabor intenso que predomina nas receitas.

Seu interior suculento é o mais usado na culinária, mas a sua casca também pode servir em diversas receitas. Outro ponto alto dessa fruta são seus benefícios para a saúde. Quer saber tudo isso e mais um pouco? Veja abaixo:

Quais os benefícios de comer abacaxi?

A nutricionista Uerá Couto explicou ao Paladar que o abacaxi é rico em potássio, fibras, vitaminas, magnésio, antioxidantes e muitos outros nutrientes essenciais para o corpo. Em conjunto, esses nutrientes podem contribuir para combater o cansaço mental, envelhecimento precoce e tem potencial para ação anti-inflamatória.

Qual é o benefício da casca do abacaxi?

Além do interior suculento, a casca do abacaxi também pode ser aproveitada e oferece diversos benefícios. Ela é uma fonte de uma enzima chamada bromelina, potássio, vitamina C e magnésio, podendo ajudar a auxiliar na digestão e preservar a saúde cardiovascular.

Lembrete para potencializar os benefícios do abacaxi

Embora o abacaxi e a casca do abacaxi ofereçam diversos benefícios, é importante lembrar que o consumo dessa fruta deve estar acompanhado de uma dieta equilibrada, repleta de outros nutrientes essenciais para o organismo. Além disso, é fundamental manter hábitos saudáveis, tendo maior chance de potencializar os efeitos positivos do consumo do abacaxi.

Receitas com abacaxi

Agora que você conhece os benefícios do abacaxi e da sua casca aliados a uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis, pode apostar em receitas que levam a fruta, para também aproveitar sua versatilidade. Veja algumas abaixo:

Chá de casca de abacaxi

Se você consumiu o abacaxi e não sabe o que fazer com a casca, aposte nesse chá de casca de abacaxi, uma receita fácil que fica pronta rapidinho e em apenas quatro passos. Veja a receita completa aqui.

Chá de casca de abacaxi Foto: Rodrigo Vucovic/ Divulgação

Raspadinha de abacaxi

Outra alternativa para incluir o abacaxi na alimentação é por meio dessa raspadinha, uma sobremesa refrescante ensinada pela chef Helô Bacellar, que também inclui suco de limão e hortelã. Veja a receita completa aqui.

