O abacaxi é uma fruta apreciada pelo seu sabor doce. Apesar da sua aparência espinhosa, sua casca guarda uma fruta suculenta que pode ser consumida de diferentes formas, seja in natura, em bolos, sucos, drinks e até chás.

Além da sua versatilidade, o abacaxi também chama atenção pelos benefícios que proporciona ao corpo. Para saber mais sobre o assunto, conversamos com o nutricionista do Hospital do Servidor Público Estadual, Uerá Couto, que nos explicou como essa fruta atua no nosso organismo e em que casos ela é contraindicada. Veja o que disse o especialista:

Quais são os benefícios do abacaxi?

O abacaxi é uma fruta tropical rica em nutrientes, como minerais, vitaminas e fibras. Dentre os minerais, é fonte de potássio e magnésio, que podem ser úteis para a saúde cardiovascular ajudando na prevenção e regularização da hipertensão arterial.

O abacaxi é também uma importante fonte de vitamina C, responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune. Há ainda a presença das vitaminas B1 e B3, importantes para combater a fadiga, cansaço mental e na produção de energia.

PUBLICIDADE

A fruta é ainda fonte de betacaroteno, antioxidantes que são importantes para prevenir o dano celular e suas consequências, como envelhecimento precoce e o surgimento de algumas doenças crônicas.

Outro nutriente importante que encontramos no abacaxi é a bromelina, uma enzima que pode atuar no nosso corpo ao auxiliar na digestão de proteínas, ação anti-inflamatória, cicatrizante e anticoagulante, auxiliando na prevenção do surgimento de coágulos e melhorando a circulação sanguínea.

O abacaxi combate doenças?

O abacaxi também é fonte de betacaroteno, antioxidantes que são importantes para prevenir o dano celular e suas consequências, como envelhecimento precoce e o surgimento de algumas doenças crônicas.

Para que serve a casca do abacaxi?

PUBLICIDADE

A casca do abacaxi contém também diversos nutrientes importantes. Na polpa, há vitamina C, magnésio, potássio e bromelina. Mas as quantidades de vitamina C e bromelina são maiores na casca da fruta.

Pode comer a casca do abacaxi?

O consumo da casca de abacaxi por meio de chá (mais fácil de haver menor perda desses nutrientes) é melhor ainda para o fortalecimento do sistema imune, redução de inflamação, preservação da saúde cardiovascular e para auxiliar na digestão. Confira a receita de chá com casca de abacaxi completa clicando no link.

Receita completa

Quando não devo comer abacaxi?

PUBLICIDADE

O abacaxi é contraindicado para aqueles que têm problemas crônicos de gastrite ou úlcera gástrica, pois ele pode irritar a mucosa gástrica, piorando a condição. Também não é indicado o consumo por gestantes e lactantes já que até o momento não há estudos que demonstrem a segurança do consumo nessa população.

Veja também:

Benefícios da amora

Amoras Foto: Nitr - stock.adobe.com

A amora traz muitos benefícios por ser uma ótima fonte de vitaminas, ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares e auxiliar na perda de peso. Confira todos os benefícios e receitas deliciosas com a fruta clicando no link.

PUBLICIDADE

Veja aqui

Benefícios da linhaça

Linhaça Foto: ritablue - stock.adobe.com/Adobe st

A linhaça é uma semente rica em nutrientes. Dentre seus benefícios estão: fonte de fibras e rica em Ômega 3. Confira todos os benefícios e a melhor forma de consumir linhaça clicando no link.

Veja aqui

PUBLICIDADE

Benefícios da jabuticaba

Jabuticabas Foto: RHJ - stock.adobe.com

A jabuticaba é rica em fibras e antioxidantes. Além disso ela também ajuda no emagrecimento. Para entender melhor os benefícios da jabuticabas e receitas deliciosas com ela, clique no link.

Veja aqui

Benefícios da maçã

PUBLICIDADE

Maçã Foto: New Africa/ Adobe Stock

A maçã também é rica em fibras, vitaminas e minerais. Uma das melhores formas de aproveitar todos os seus nutrientes é consumí-la com a casca, mas esse não é o único jeito. Clique no link para saber todos os benefícios da maçã e aprenda a fazer sucos super refrescantes com ela.

Veja aqui