Açaí dá energia? Descubra os benefícios da fruta tropical

Popularmente conhecido em todo o Brasil como uma sobremesa no Sudeste do país e um acompanhamento para receitas salgadas no Norte e Nordeste, o açaí se mostrou como um fruto que é apreciado tanto pelo seu sabor quanto pela sua versatilidade.

Muito comumente, receitas fits reúnem este ingrediente para potencializar ainda mais os seus benefícios e garantir uma harmonização entre entre paladar e saúde. Essa adição é proveitosa porque o açaí é uma fonte rica de vitaminas e antioxidantes que geram proteção contra doenças crônicas e uma contribuição para a saúde cardiovascular. Entretanto, os pontos favoráveis não acabam por aí…

Comer açaí dá energia?

Para você que está procurando um pré-treino, o açaí é o ingrediente perfeito! Isso porque o fruto tem propriedades que aumentam a energia e ajudam a manter a pressão arterial saudável. Ele também é um pós-treino ótimo, pois ajuda na recuperação do glicogênio muscular. Veja aqui outros benefícios do açaí.

Smoothie de açaí com pasta de amendoim

Agora, para colocar esse benefícios em prática, vamos de receita fit e deliciosa? Com somente quatro ingredientes, você pode fazer um smoothie de açaí com pasta de amendoim para se recuperar do seu treino. Confira a receita completa.

Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão

Origem

Depois de ler sobre os benefícios do açaí, que tal descobrir um pouco sobre como ele é produzido? Até ele chegar ao prato, muitos processos acontecem, vamos descobrir quais? Clique aqui e confira.