Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Foto: Werther Santana | Estadão Por Redação Paladar Smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim Misture açaí com banana e creme de amendoim para fazer um smoothie que fica com aquela consistência de milkshake Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O que melhor para se refrescar e ter energia que tomar um bom açaí, não é mesmo? Ainda mais se for em formato de smoothie. A combinação do açaí com banana e pasta de amendoim nesta receita da nutricionista vai te deixar ligado no 220v. Aproveite esta receita para viver aquele dia que você precisa estar bem disposto. Uma dica é consumir o smoothie no café da manhã.