Qual o melhor acompanhamento para sorvete de morango?

O sorvete de morango é um dos sabores mais amados e requisitados pelos consumidores durante a ida ao supermercado ou nas ocasionais visitas às sorveterias em dias quentes. Mas melhor do que comer esse sorvete sozinho, é utilizar os acompanhamentos ideais para nuances que ele apresenta.

Ao Paladar, o mestre gelatiere Victor Pardini, que comanda a Cuor di Crema, contou o que combina com sorvete de morango. Saiba mais dicas do especialista sobre outros sabores de soverte aqui.

Sorvete de morango

Sorvete de morango. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O sabor de morango costuma ter o azedinho da fruta, misturado com a cremosidade do leite, sendo a combinação favorita de muitas pessoas. Para ficar ainda melhor, Pardini indica colocar profiteroles e calda de chocolate. Outra possibilidade é colocar dentro do café expresso e criar um affogato.

Outros sabores

Sorvete de chocolate. Foto: Luciana Bonometti

Além do sorvete de morango, o especialista deu dicas de como combinar os sorvetes de creme e chocolate. Segundo ele, o sabor de creme combina perfeitamente com calda de chocolate meio amargo. Ele também é o queridinho para acompanhar petit gateau e brownie. Adicionar um praliné crocante (pasta de amêndoas e caramelo muito usada na confeitaria francesa) também dá um toque especial à sobremesa.

Já o sorvete de chocolate combina muito com frutas vermelhas, como morango e framboesa. Um coulis de frutas vermelhas (molho fino) é ideal para acompanhar o sabor do chocolate. Também fica muito bom com bolos simples, como cenoura e laranja.

Sorvete caseiro de doce de leite

Apesar do sorvete de morango, assim como o de creme e de chocolate, ser um dos mais famosos e fáceis de encontrar, há outros sabores que chamam atenção e que podem ser feitos em casa. Uma das opções é o sorvete de doce de leite caseiro, que com apenas quatro ingredientes, entrega um sabor sem igual. Veja a receita completa.