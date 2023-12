Sorvete caseiro: como fazer sorvete de doce de leite

Aere o creme de leite: Na tigela da batedeira com o globo, ou com um fouet, bata o creme de leite 35% gordura até que atinja picos médios.

1 . Aere o creme de leite: Na tigela da batedeira com o globo, ou com um fouet, bata o creme de leite 35% gordura até que atinja picos médios.