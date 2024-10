Como cozinhar alcachofra? Veja dicas para preparar e receitas

A alcachofra não é o vegetal mais consumido pelos brasileiros. Na verdade, é difícil ver a flor comestível em preparos por aqui. Ela encanta e assusta pelo seu formato, mas, com as dicas certas, é fácil de preparar em casa.

Para cozinhar a alcachofra, utilize panelas de aço inoxidável ou esmaltadas. Dica: para saber se ela já está no ponto, puxe uma pétala: se soltar com facilidade, está pronta. Confira dicas de como escolher, cozinhar, limpar e conservar a alcachofra em reportagem publicada no Estadão, leia mais aqui.

Limpeza e preparo da alcachofra

A alcachofra pode ser grande, mas se consome apenas a polpa da flor. Antes de preparar, é preciso aprender a limpar a mesma. Cozinhe em água e suco de limão, chefs indicam acrescentar um pouco de farinha de trigo na panela também.

Depois de cozida, é só puxar as pétalas e, com o auxílio de uma colher, ir retirando a polpa de cada uma delas. Atenção com os espinhos! Vá afastando as pétalas e puxe, com cuidado, com uma colher de chá.

Leia também: alcachofra marinada

Alcachofra marinada do Manduque Massas. Foto: Elvis Fernandes

A alcachofra já tem um sabor característico e presença marcante, então ela não precisa de muitos temperos no seu preparo. Ainda sim, algo mais azedo, como limão e hortelã, pode ajudar a levantar todos os seus sabores.

Com sal, pimenta e azeite, limão e hortelã, você tem uma marinada perfeita para abraçar a alcachofra. Se não encontrar a hortaliça fresca, não tem problema! Essa receita, do restaurante Manduque Massas, pede a alcachofra em conversa. Leia mais aqui.