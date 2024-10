Algumas combinações de alimentos são conhecidas por seu sabor e são muito populares no paladar dos brasileiros, como o clássico arroz com feijão e queijo com goiabada, também chamado de Romeu e Julieta. Mas existem outros ingredientes menos famosos que também apresentam uma boa combinação nos sabores e, claro, nos nutrientes.

Uma desses combinações é o feijão com fruta cítrica, que formam uma boa dupla por intensificarem a absorção de ferro pelo organismo. Para saber mais combinações que são um sucesso na cozinha e na saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

Benefícios do feijão com fruta cítrica

Laranja intensifica absorção de ferro pelo organismo Foto: Nitr - stock.adobe.com/Adobe stock

A união do feijão com ingredientes ricos em vitamina C, caso da laranja, limão, lima-da-pérsia e acerola, garante um melhor aproveitamento do ferro vindo dos grãos. Ainda que grande parte da família das leguminosas esteja cheia do mineral, o nutriente não é tão disponível quanto o que vem das carnes, o chamado ferro-heme.

PUBLICIDADE

Por essa razão, é necessário um empurrãozinho, e a vitamina C ajuda a transformar o ferro vindo dos vegetais em um tipo mais solúvel, que é melhor absorvido na mucosa intestinal.

Ferro para a saúde

Garantir o ferro no dia a dia é essencial para manter o bem-estar do corpo. Ele colabora em atividades que vão desde o transporte de oxigênio pelo organismo até a participação no desenvolvimento de células do sistema imune. Quando o mineral está em falta, o desânimo e dificuldades cognitivas podem ser maiores.

Receitas com frutas cítricas para acompanhar o feijão

A sugestão para garantir o ferro e apreciar uma boa refeição é incluir as frutas como sobremesa, sucos, ou ainda misturá-las em saladas. Outra combinação que funciona é como acompanhamento de pratos, como no caso da feijoada. Confira três sugestões a seguir:

PUBLICIDADE

Suco de inhame com laranja

Receita de suco de inhame com laranja Foto: Thaís Barca

Essa receita traz a laranja, que é rica em vitamina C, acompanhada do inhame, alimento que apresenta potássio e pode contribuir com o controle da pressão arterial. Juntos, esses ingredientes formam um suco saboroso e nutritivo. Veja a receita completa.

Limonada de gengibre

Limonada com gengibre Foto: Divulgação: Sky bar gardeen

PUBLICIDADE

O suco de limão com gengibre é uma bebida refrescante e revigorante. O limão traz um toque cítrico, enquanto o gengibre adiciona um leve toque picante. Além de deliciosa, essa limonada é ótima para a digestão e o bem-estar. Veja a receita completa.

Creme brûlée de arroz preto com acerola

Creme brûlée de arroz preto com acerola Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Uma sobremesa diferente, essa receita traz combinações de alimentos improváveis, com a acerola acompanhada do arroz preto em um creme brûlée delicioso e sem igual. Veja a receita completa.