Aprenda como cortar vegetais para garantir cocção uniforme e um visual refinado

Nas cozinhas profissionais, regras de corte são essenciais para garantir segurança e precisão. Técnicas como julienne, brunoise e chiffonade definem padrões de tamanho e formato, facilitando o cozimento uniforme dos ingredientes. Além disso, o uso correto de facas reduz o risco de acidentes.

Com base nas técnicas de precisão na hora do corte, a professora Michelle Ibarra, especialista em gastronomia do Senac São Paulo, orientou sobre a técnica do corte julienne, perfeita para quem procura uma forma de garantir cocção uniforme e um visual refinado em seus vegetais.

Para entender, o corte é uma forma clássica que consiste em transformar os ingredientes em tiras finas e longas, com cerca de 3 mm de espessura. Muito usado na hora de cortar cenouras, abobrinhas e pimentões.

O processo inicia com uma preparação do ingrediente, seguido do corte em lâminas finas, que depois são empilhadas e fatiadas em tiras. Segundo a especialista: “o Julienne não só traz elegância ao prato, mas também facilita a cocção, especialmente quando é importante manter a textura dos vegetais.”

Além disso, esse corte é muito usado para saladas e para guarnições de pratos, justamente por criar um visual delicado e refinado. Ela ainda vai garantir que os alimentos cozinhem de forma uniforme. “O movimento de fatiar no Julienne, além de prático, promove uma cocção rápida e uniforme, sendo uma técnica valiosa em preparos como salteados e pratos rápidos, legal também para servir vegetais crus e picles”, afirmou a especialista.

Receitas com legumes

Yakisoba com frango, carne e legumes

Legumes do yakisoba Foto: Timolina/ Adobe Stock

Separamos três receitas simples para você testar esse corte com legumes. A primeira é uma clássica em que os legumes são quase protagonistas no prato. Aprenda o passo a passo completo e ainda confira uma lista de ingredientes que não podem faltar no seu prato. Disponível aqui.

Legumes salteados

O ideal mesmo é preparar legumes variados na própria grelha - não são só as carnes que se beneficiam do sabor criado pelo fogo. Mas, se não for possível, aposte neste prato de legumes salteados como acompanhamento. É fácil de fazer, bonito de ser levado à mesa e ainda pode ser preparado no dia anterior.Veja como fazer. Foto: Felipe Rau/Estadão

Outra sugestão em que a técnica pode ser introduzida. Atente-se apenas ao mexer os legumes constantemente para que fiquem levemente dourados por fora. Saiba mais neste link.

Bacalhau com legumes

A receita do chef Alexandre Romano, do Ella, é o casamento do bacalhau com a Itália. O lombo do peixe é cozido com azeitonas, alcaparras, uvas-passas, cenoura, batata e temperos. Para a finalização, azeite e pinoli.A receita você confere aqui. Foto: Márcio Fernandes/ Estadão

Por fim, mais uma alternativa para se aventurar na técnica de corte julienne. Confira o modo de preparo e a lista de ingredientes completa neste link.