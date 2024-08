Posso lavar frutas e vegetais na máquina de lavar louça? Especialista explica

Uma tiktoker compartilhou recentemente um vídeo ao lado de sua mãe mostrando uma forma inusitada de lavar as frutas e vegetais na cozinha. A dupla conquistou milhares de comentários acerca da lavagem que introduzia uma lava louça ao ritual, o que, segundo a jovem, é um hábito de sua mãe.

Além disso, durante a explicação, podemos observar no vídeo que os três níveis de bandeja estavam lotados desses alimentos. “Estou tentando lavar minhas frutas e vegetais na máquina de lavar louça”, admitiu a mãe do criador de conteúdo online. “Por que não?”, questionou.

A filha ainda não estava convencida sobre a lavagem de frutas, mesmo sua mãe, deixando claro que usa água fria para enxaguar os itens. “Isso é novidade para mim”, Lara escreveu na legenda da postagem viral com mais de 4,1 milhões de visualizações.

Segundo o New York Post, um especialista avaliou a maneira em que a dupla estava lavando seus ingredientes de comida. O Matthew Taylor, gerente sênior e consultor da National Sanitation Foundation (NSF), afirmou que, embora o truque da máquina de lavar louça seja conveniente, usar o método tradicional de lavagem à mão é mais seguro.

“Lavar qualquer alimento na máquina de lavar louça, incluindo frutas e vegetais, pode levar a sérios riscos à segurança alimentar e não é recomendado”, disse o especialista.

“Mesmo se você lavar os produtos sem o detergente presente, resíduos do produto químico podem permear frutas e vegetais, bem como restos de detritos e sujeira que podem permanecer na máquina de lavar louça”, finalizou.

Pode lavar os ovos?

Aprenda também mais duas dicas para você prevenir em relação a lavagem de ingredientes na cozinha. Neste caso, outra dúvida muito recorrente é se deve ou não lavar os ovos. . De acordo com o Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC/Food Research Center) da Universidade de São Paulo (USP), a resposta correta é não. Os ovos apresentam uma “cutícula”, responsável em proteger o interior do produto. Quando lavamos, essa película sai e a água empurra as bactérias que estão do lado de fora para o interior do alimento. Saiba mais neste link.

E as carnes?

Carne sendo cortada Foto: Ostapenki Anton/ Adobe Stock

Além de evitar o uso da lava-louças para lavar frutas e vegetais, outro erro comum na cozinha é o de lavar carnes. Desde 2006, a USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) afirma que a prática não é recomendável. Mesmo com as recomendações contrárias, muitas pessoas ainda lavam carne antes de cozinhar. No entanto, é importante saber que essa prática pode ser prejudicial à saúde. Em vez de reduzir o risco de doenças transmitidas por alimentos, lavar carne pode aumentar a chance de espalhar patógenos perigosos, como salmonela e campylobacter, pela cozinha. Portanto, anote: lavar carnes não é seguro e deve ser evitado para proteger a saúde. Confira mais sobre esse assunto neste link.