Aprenda a ler rótulos de vinhos como um profissional

Anunciada pelos organizadores como "o grande festival do vinho brasileiro", a 2ª ViniBraExpo ocupa, nos dia 4 e 5, os jardins do Office, no Città América, na Barra da Tijuca, com rótulos de mais de 50 vinícolas brasileiras. Custa R$ 75 a R$ 95 para a área de degustações e gastronomia - que terá pratos de Katia Barbosa, do restaurante Aconchego Carioca, harmonizados com brancos e tintos, mais produtores de queijos e embutidos nacionais. E de R$ 95 a R$ 120 para aulas de degustação com especialistas. Também estão programados shows de jazz. Site:vinibraexpo.com. Foto: Berg Silva/Vinibra Expo