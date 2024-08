No dia 30 de agosto, é celebrado o dia mundial do Cabernet, em homenagem à Cabernet Sauvignon, uma das uvas mais importantes do mundo dos vinhos.

Originária de Bordeaux, França, essa variedade é reconhecida por sua complexidade e estrutura, sendo amplamente cultivada em vinhedos globais e essencial na produção de vinhos de alta qualidade.

Para comemorar a data especial, a Casa Valduga e a Casa Madeira, do Grupo Famiglia Valduga, selecionaram produtos nacionais que trazem a essência da Cabernet Sauvignon. Confira abaixo:

Casa Valduga Terroir Cabernet Sauvignon

O Terroir Cabernet Sauvignon é um vinho com aroma complexo, marcado por especiarias, além de notas de cassis, ameixa preta e amêndoas. Com um corpo intenso, reflete o clássico caráter do Cabernet Sauvignon, com uma acidez moderada.

Gran Villa-Lobos Cabernet Sauvignon

O Gran Villa-Lobos Cabernet Sauvignon é uma homenagem da Famiglia Valduga ao compositor Heitor Villa-Lobos, elaborado com uvas selecionadas. Com safra de 2020, este vinho apresenta uma cor vermelho rubi vibrante e excelente maciez. No aroma, destacam-se frutas negras maduras, frutas passas, cassis, além de um leve toque de especiarias com notas de baunilha, café e chocolate. Foi premiado com 91 pontos no Descorchados 2024.

Origem Cabernet Sauvignon

O Origem Cabernet Sauvignon apresenta um perfil frutado no paladar, e a suavidade dos taninos proporcionam um equilíbrio perfeito com a acidez. No olfato é intenso, com predominância de frutas vermelhas, como framboesa e cereja, acompanhadas por delicadas especiarias.

Casa Madeira

Já a Casa Madeira separou alguns produtos que fazem o casamento perfeito com esses vinhos, como o Creme de Balsâmico com Cabernet Sauvignon Casa Madeira. Elaborado a partir da redução de vinagre balsâmico envelhecido em barricas de carvalho, o creme ainda é enriquecido com o renomado vinho Cabernet Sauvignon Casa Valduga.

Outro destaque é a Geleia de Cabernet Sauvignon Casa Madeira, elaborada também com o cinho Cabernet Sauvignon da Casa Valduga. Para fechar, os apaixonados por gastronomia vão se surpreender com o Molho De Pimenta de Calabresa Casa Madeira com Cabernet Sauvignon.

Todos os produtos selecionados especialmente para o dia mundial do Cabernet podem ser encontrados no e-commerce do Grupo, além de lojas especializadas em todo o Brasil.