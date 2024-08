Olímpiadas de Paris 2024: quanto custam os alimentos vendidos nas arenas olímpicas?

Alguns resultados das Olímpiadas de Paris 2024 já estão garantindo medalhas importantes aos atletas e deixando os telespectadores entusiasmados. Alguns assistem pelas telinhas ao redor do mundo, enquanto outros preferiram assistir pessoalmente a competição e seus desafios, e para isso estiveram presencialmente por horas nas arenas olímpicas.

Além de acomodar cada um dos visitantes que estão acompanhando as Olímpiadas, as arenas olímpicas também oferecem alimentos, lanches e bebidas. No entanto, neste ano, os preços dessas vendas apresentaram um aumento significativo, que refletiu no bolso dos consumidores.

De acordo com informações do portal Campos 24 horas, uma porção de batata-frita está custando 3,50 euros, aproximadamente R$ 22, enquanto uma cerveja sem álcool 6,70 euros, aproximadamente R$ 41. Confira uma lista:

Porção de batata-frita: 3,50 euros (R$ 22)

Cerveja sem álcool: 6,70 euros (R$ 41)

X-Burguer: 11 euros (R$ 67)

Garrafas de água: 3,50 euros (R$ 22)

Cachorro-quente: 9,50 euros (R$ 58)

Refrigerantes: 5 euros (R$ 30)

Parque Time Brasil

O Parque Time Brasil é um festival realizado em São Paulo que combina gastronomia e cultura com pratos saborosos, apresentações musicais e transmissão dos jogos olímpicos.

A área gastronômica é um dos destaques, reunindo diversos restaurantes que buscam homenagear a culinária dos países que estão nas Olímpiadas. O festival ocorre até o dia 11 de agosto no Parque Villa-Lobos. Leia mais nesta matéria.

Olímpiadas 2024: disputa chega na cozinha

Memes rivalizando comidas típicas nacionais com internacionais viralizam na internet durante os jogos. Os brasileiros estão apoiando o país de uma forma divertida, com memes e montagens de plaquinhas comparando as comidas dos dois países.

Cardápio dos atletas brasileiros

Os atletas brasileiros seguem uma dieta bem diferente do que é servido nas arenas olímpicas. Quem está por trás do menu é a chef banqueteira Sarah Lima, do restaurante do Chateau de Saint-Ouen, e ela explicou que o intuito é atender a necessidade nutricional de cada competidor com ‘‘receitas afetivas’’. Acesse ao conteúdo completo.