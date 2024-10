Há certas combinações na cozinha que são um sucesso no paladar, como goiabada com queijo, em um clássico Romeu e Julieta, ou em um prato de arroz e feijão. Apesar de combinarem perfeitamente, não é só no sabor que se complementam, mas também nos valores nutricionais.

Benefícios do arroz e feijão

Símbolo da tradicional comida brasileira, o arroz com feijão é uma das combinações mais comuns na cozinha dos brasileiros, estando presente em refeições diárias de muitas pessoas. Mais do que apenas clássica, a junção desses dois ingredientes oferece vitaminas, sais minerais, fibras e aminoácidos essenciais para um organismo saudável.

Embora não exista uma medida padrão, que sirva para todos, especialistas indicam três colheres de sopa de arroz para uma de feijão. Mas o que vai ditar a quantidade de cada elemento é a preferência de cada pessoa.

Variações de arroz

PUBLICIDADE

Como preparar arroz Foto: New Africa - stock.adobe.com/Adobe stock

Uma forma de encher ainda mais o prato de vitaminas é optar pela versão integral do arroz, mas, nesse caso, é preciso prestar atenção na hora do cozimento.

Para que esse arroz fique saboroso, uma dica é aumentar a proporção de água para o cozimento, além de acrescentar cenoura e outras hortaliças raladas, que agregarão mais sabor e nutrientes à combinação de arroz com feijão. Ervas como a cebolinha e a salsinha também são bem-vindas.

Tipos de feijão

Opções de feijão no mercado Foto: nito | Adobe Stock

PUBLICIDADE

Outra opção para variar o prato tradicional é usar diferentes tipos de feijão. No supermercado é possível encontrar os feijões preto, carioquinha, branco, vermelho, jalo e rosinha. Além disso, variedades como feijão-de-corda e feijoada entram na lista.

Mais opções

Ao invés de ficar apenas no arroz e feijão, você também pode incluir outras leguminosas, caso do grão-de-bico, da ervilha e da lentilha, assim como outros cereais, como aveia, trigo e milho. Para conferir mais combinações de alimentos que são um sucesso no sabor e na saúde, leia a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.