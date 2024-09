Feijoada fora do top 3: conheça os melhores pratos com feijão do mundo pelo TasteAtlas

O feijão é um ingrediente clássico da culinária brasileira, valorizado por sua versatilidade. No entanto, quando pensamos em pratos com feijão, aquele que aparece em nossa mente é a famosa e amada: feijoada.

No entanto, na classificação do TasteAtlas, os pratos de feijão mais bem avaliados por usuários não especializados vieram de países como México, Haiti e Colômbia. O Brasil só aparece a partir do quarto lugar, com o prato ‘arrumadinho’

O México lidera a classificação com a Sopa Tarasca, seguido pelo Diri ak pwa, do Haiti, em segundo lugar. Em terceiro, o prato Calentado, da Colômbia, completa o pódio. A feijoada brasileira aparece mais abaixo, ocupando o décimo lugar na lista. Além disso, outros pratos brasileiros como o arrumadinho (4º), feijão tropeiro (5º) e tutu de feijão (8º) também marcaram presença no ranking. Confira o TOP 10 abaixo:

Sopa Tarasca, México Diri ak pwa, Haiti Calentado, Colômbia Arrumadinho, Brasil Feijão tropeiro, Brasil Panucho, México Misal, Índia Tutu de feijão, Brasil Da, Índia Feijoada, Brasil

Quais sãos os benefícios do feijão?

Segundo a editoria de Saúde do Estadão, o feijão é uma grande fonte de proteínas e nutrientes. Seu consumo pode colaborar para melhorar a microbiota intestinal, absorvendo mais substâncias benéficas para o organismo. Além disso, especialistas indicam combinar feijão com outros ingredientes saudáveis.

Receitas com feijão

Para te ajudar a escolher as melhores receitas do Paladar, te ajudamos ao escolher três formas diferentes de usar o feijão na cozinha: feijão tropeiro, purê de feijão e ainda como fazer feijão.

Feijão tropeiro

Essa primeira sugestão é o feijão tropeiro é um prato tradicional da culinária mineira, que combina ingredientes como feijão, bacon, linguiça calabresa, ovos e farinha de mandioca. Confira o passo a passo neste link.

Purê de feijão

Ao lado de apenas cinco passos e dois ingredientes, você aprende o purê que é ideal para fazer doces de feijão. Lembre-se de separar o caldo, depois só passar os grãos pela peneira. Veja mais neste link.

Como fazer feijão?

Agora para fechar com chave de ouro: o arroz e feijão de cada dia. Confira uma das dicas para fazer um delicioso prato, começando pelo tempero, em que, o especialista afirmou que o ideal é temperar o feijão apenas com alho (e não com cebola). Dessa forma, ele dura mais congelado e na geladeira. Saiba mais e o modo de preparo completo aqui.

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.