As 5 cervejas mais caras do mundo

Uma das bebidas mais antigas da história, a cerveja continua sendo o grande destaque entre as opções alcoólicas. Com o tempo, o processo de fabricação e manutenção da bebida se transformou e, em alguns casos, o preço e a disponibilidade da bebida atingiram alturas significativas.

Hoje, existem marcas com cervejas supercaras, que passam por uma maior tempo dentro dos barris, além dos ingredientes diferenciados. Confira, a seguir, as cervejas mais caras do mundo, de acordo com a análise da CNBC.

Arctic Ale da Allsopp - 503.300 dólares (R$ 2.764.375,25)

A Arctic Ale é considerada a cerveja mais cara do mundo, pois tem mais de 140 anos. A bebida foi produzida para a expedição ao Ártico de Sir George Nares em 1875. Uma garrafa de Arctic Ale foi vendida por 503.300 dólares em 2007, cerca de 2.764.375,25 reais. Na época d produção, foi feita uma tiragem limitada de garrafas, o que a torna um item de colecionador extraordinário.

Antarctic Nail Ale da Nail Brewing - 1.815 dólares (R$ 9.968,89)

A Antarctic Nail Ale da Nail Brewing é a segunda cerveja mais cara do mundo e custa 1.815 dólares, cerca de 9.968,89 reais. Esta é uma pale ale australiana que é fabricada com gelo de iceberg derretido da Antártida. Foram produzidas apenas 30 garrafas desta cerveja.

Cantillon Loerik 1998 - 1.722 dólares (R$ 9.458,09)

A Cantillon Loerik 1998 é a terceira cerveja mais cara do mundo. Seu preço é exorbitante por sua raridade e processo de fabricação exclusivo. A cerveja, porém, não tem muito álcool, pois tem 5% de volume de álcool. Ela custa 1.722 dólares, cerca de 9.458,09 reais.

The End of History da Brewdog - 1.159 dólares (R$ 6.365,81)

Considerada uma das cervejas mais fortes, a The End of History tem um volume álcool de 55%. Ela vem em uma embalagem extraordinária, pois cada garrafa é mantida em um animal empalhado como um esquilo ou doninha. Ela oferece um sabor forte de malte misturado, carvalho e frutas. A cerveja tem preço de 1.159 dólares, cerca de 6.365,81 reais.

De Cam & 3 Fonteinen Millennium Geuze - 616 dólares (R$ 3.383,38)

A quinta cerveja mais cara do mundo é a De Cam & Fonteinen Millennium Geuze, que custa 616 dólares, cerca de 3.383,38 reais. A bebida foi introduzida na Bélgica para comemorar um novo milênio no ano de 1998. Ela oferece um sabor único e complexo.