Mark Zuckerberg surfa de smoking e cerveja na mão para comemorar feriado nos EUA; veja vídeo

Para descansar durante o principal feriado nos Estados Unidos, o bilionário Mark Zuckerberg vestiu um smoking, colocou óculos escuros, subiu numa prancha e pegou uma onda – literalmente.

PUBLICIDADE O fundador do Facebook e presidente executivo da Meta publicou nesta quinta-feira, 4, um vídeo em que mostra suas habilidades sobre a prancha. Ao mesmo tempo em que surfa, Zuckerberg segura um latão de cerveja na mão direita e, com a esquerda, ergue a bandeira dos EUA. A música que acompanha o vídeo é “Born in the USA” (Nascido nos EUA, em tradução), de Bruce Springsteen. Veja o vídeo abaixo.

O feriado de Quatro de Julho nos Estados Unidos é quando se comemora a independência do país americano. A data é tida como a maior festa nacional dos EUA, com recesso em todo o território.

O vídeo reforça a tendência de “limpeza de imagem” do fundador do Facebook. O executivo tem revelado uma imagem mais jovial, leve e divertida nas redes sociais. Esse lado acompanha o bom momento da Meta (grupo que reúne o Facebook, Instagram e WhatsApp), que redirecionou os esforços até então infrutíferos no metaverso para focar em inteligência artificial – agradando a investidores, que voltaram a apostar no sucesso da empresa, hoje com avaliação de mercado novamente trilionária.

Em maio, quando comemorou quarenta anos de idade, Mark Zuckerberg publicou um carrossel de imagens da festa de aniversário. Nos meses anteriores, ele revelou a criação de gado em seu rancho no Havaí.

Essa estratégia ocorre anos após o escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, o Facebook foi o centro do escândalo da manipulação de dados, o que acabou colocando o empresário de frente a políticos americanos para depor diante do Congresso dos Estados Unidos. O jovem bem-sucedido que criou a rede social que conectou o mundo, de repente, era o chefão de um império da internet que ameaçava democracias.

Publicidade