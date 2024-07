As 5 melhores esfiharias de São Paulo segundo especialistas

Você gosta de esfiha? Pensando na popularidade dessa comida árabe no país, o Paladar consultou chefs como Ana Cremonezi, do restaurante Ella Fitz, Gabriel Marques, do Nonna Rosa, Helena Mil-Homens, da padaria St Chico, e outros nomes importantes da gastronomia para descobrir quais são as melhores esfiharias de São Paulo para comer as melhores esfihas abertas.

Afinal, embora as esfiharias possam ser facilmente encontradas, aqui estamos falando dos gostos originais e autênticos deste quitute. Com isso, o Paladar chegou a cinco esfiharias da cidade que valem a pena visitar. Aqui destacamos três, mas você pode conferir a lista completa nesta matéria de Beatriz Yamamoto.

Raful

O chef Gabriel Marques indica esta esfiharia com três unidades na cidade (Bela Vista, Centro e Paraíso), que oferece os sabores autênticos da iguaria. Ele também destaca o ambiente, que proporciona conforto tanto para quem quer comer rapidamente nos balcões, quanto para os que querem saborear com mais tempo.

Falafull

Jovens descendentes de árabes estão à frente do Falafull, estabelecimento que se destaca pela qualidade das massas e recheios de seus quitutes árabes, como as esfihas. O chef Mario Rosso sugere experimentar a esfiha de carne da casa, localizada em Higienópolis e Avenida Paulista.

Miski Restaurante

A esfiha de escarola e a esfiha aberta de carne do Miski são as indicações da chef Helena Mil Homens. O estabelecimento situado no Jardins oferece principalmente os sabores tradicionais de esfiha, e destaca-se também pela especialidade árabe contemplada no cardápio.

Massa de esfiha

Embora os restaurantes de São Paulo sejam ótimas opções para experimentar pratos árabes autênticos, você também pode preparar uma massa de esfiha caseira e rechear conforme a sua preferência. A receita fácil utiliza poucos ingredientes e fica pronta em apenas oito passos. Veja a receita completa aqui.

Esfihas do Empório Samir Amis. Foto: Divulgação Empório Samir Amis