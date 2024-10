Como aumentar o valor nutricional das suas receitas misturando farinhas

Cozinhar é uma alquimia. O ato de juntar vários ingredientes traz receitas maravilhosas, desde as clássicas até as mais criativas. Porém, na cozinha, antes de soltar a imaginação, é importante conhecer os alimentos que andam bem juntos.

Queijo com goiabada, arroz com feijão e iogurte e frutas, essas duplas, além de deliciosas no paladar, funcionam bem por outro motivo: trazem mais benefícios para o corpo, quando consumidas juntas. Leia mais sobre na reportagem publicada pelo Estadão.

Os benefícios nutricionais dessas e outras combinações interessaram os cientistas e ocuparam os laboratórios de pesquisas. Uma, em particular, se destacou: a mistura entre farinha de trigo refinada e integral. Saiba mais sobre deixar a sua alimentação saudável.

Uma combinação com farinha de trigo

No mundo das dietas, é comum associarem a farinha de trigo como a vilã do emagrecimento, mas não é bem assim. Como qualquer outro alimento, a farinha de trigo pode, e deve, fazer parte de uma alimentação equilibrada, sem grandes excessos.

PUBLICIDADE

Misturar a farinha de trigo refinada com a integral pode aumentar o valor nutricional das receitas, já que a integral possui um maior teor de fibras. Porém, é importante saber dosar as duas, especialistas indicam a proporção de ⅓ de cada.

O uso exclusivo do tipo integral requer habilidades do cozinheiro. Se errar a mão, a massa pode desandar, ficando solada e com gosto desagrádavel. Já a mistura das duas aparece como a melhor solução, segundo os nutricionistas. A farinha refinada mantém a textura macia e o sabor mais suave, e inserir a integral é uma maneira inteligente de aumentar a ingestão de fibras, vitaminas e sais minerais.

Leia também: receita de bolo de cenoura

Bolo de cenoura na AirFryer Foto: Beataaldridge/Adobe Stock

O bolo de cenoura brasileiro é um sucesso nas casas de todo Brasil. Perfeito para o lanche da tarde, ele pode ganhar maior valor nutricional com pequenas trocas na receita clássica.

PUBLICIDADE

Por exemplo, adicionando farinha integral misturada com farinha de amêndoas e açúcar comum por açúcar mascavo. Confira a receita completa aqui.