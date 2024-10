5 pães que você não pode deixar de provar segundo especialistas

No dia 16 de outubro, foi comemorado o Dia do Pão, com isso, os melhores pães de São Paulo foram classificados por especialistas que valorizam tradição e técnica no preparo. Seja pela crocância ou pela leveza do miolo, esses pães são indispensáveis para quem aprecia qualidade e sabor.

Ciabatta da padaria e restaurante Basilicata Foto: Basilicata/Divulgação

1- Ciabatta

A Padaria St. Chico é referência em São Paulo quando o assunto é pão artesanal. Com uma abordagem focada na fermentação natural e ingredientes de alta qualidade, um dos pães que mais se destaca no menu é a ciabatta, um clássico italiano cujo nome significa “pantufa”, devido à sua forma achatada e textura leve.

Segundo a chef Helena, responsável pela produção dos pães na St. Chico, a ciabatta é feita com uma massa extremamente hidratada, utilizando 800 gramas de água para cada quilo de farinha. O azeite também faz parte da receita, o que contribui para sua maciez e sabor especial. “É uma massa bem leve e oca, muito legal para fazer um sanduíche ou comer puro”, explica Helena.

Além disso, Helena sugere um sanduíche no estilo italiano, feito na própria padaria, que leva mostarda dijon, mortadela, rúcula e tomate — uma combinação perfeita que destaca a leveza e crocância do pão.

Se você é amante de bons pães, vale a pena visitar uma das unidades da St. Chico e experimentar a ciabatta, seja pura ou em algum dos deliciosos sanduíches oferecidos.

2- Cranberries

Na Zestzing, você encontra um pão irresistível de cranberries, que traz uma combinação especial, pois essa fruta não é comum em pães na região. “Essa mistura proporciona um toque único de sabor, diferente do que vemos em outras padarias”, comenta o chef Luciano Nardelli.

Localizada no Jardim Paulista, a Zestzing é uma padaria artesanal que se destaca pela qualidade de seus produtos. A padeira Cláudia Rezende compartilhou um pouco sobre o pão de cranberries e nozes: trata-se de um pão de fermentação natural, feito com uma mistura de farinhas de centeio, integral e branca, além de cranberries e nozes.

3 - Focaccias, Baguetes e Rolls

A Iza Padaria Artesanal oferece uma ampla gama de pães, focaccias, baguettes, rolls, rugbrøds e muito mais. Todos os produtos são feitos sem conservantes nem aditivos químicos, utilizando apenas farinhas nacionais e orgânicas. “Esta padaria é perfeita para um brunch completo e ainda conta com fornadas de pizzas super especiais”, destaca a chef Bel Coelho.

“Não poderia deixar de mencionar a Iza Padaria Artesanal, liderada pela Izabel Tavares, uma padeira que conheço há quase dez anos. Desde o primeiro pão, já era possível notar a diferença na crosta, na fermentação e no sabor”, compartilha a chef Bel Coelho.

4 - Pão de queijo folhado

Localizada no bairro da Santa Cecília, a By Kim Confeitaria se destaca não apenas pelos seus doces irresistíveis, mas também pelo incrível pão de queijo folhado. Feito com polvilho, farinha, manteiga, queijo e ovos, o processo envolve preparar a massa e laminá-la para obter o efeito folhado.

“Esse pãozinho é, por si só, uma invenção perfeita. Mas eu sempre compro alguns a mais para garantir que sobre para o dia seguinte. Quando aquecido na frigideira, tipo tostex, e recheado com frios, carne desfiada ou qualquer sobra da geladeira, fica simplesmente irresistível. Experimente e eu garanto que você não vai se arrepender”, recomenda Michelle Kallas.

5 - Pão azedo

Situada na Vila Buarque, a Assaz Orgânica foi fundada em 2019 com um forte compromisso com a agricultura agroecológica. Os pães são elaborados de forma artesanal, passando por um processo de fermentação que pode durar até 48 horas. Entre os produtos mais populares, destacam-se a baguete, a ciabatta e o pão azedo.

“O pão que mais gosto de comprar em São Paulo é da Assaz Orgânica, feito com ingredientes 100% orgânicos”, afirma Leandro Mattiuz.

Para ficar por dentro dos melhores pães de São Paulo, leia a matéria completa.

