Saiba como aproveitar os benefícios da aveia ao consumir do jeito certo; veja receitas

Quem busca uma alimentação equilibrada provavelmente já ouviu falar de alimentos saudáveis, inclusive da aveia. Seja em flocos, farelo ou farinha, é um cereal conhecido por seus potentes benefícios e versatilidade em receitas. No entanto, para aproveitar o máximo das suas vantagens, é importante consumir aveia da maneira correta.

Em uma matéria de Bárbara Giovani ao Estadão, na editoria Saúde, a nutricionista Manuela Dolinsky esclarece que é necessário seguir a recomendação de consumo diária: de 60 a 100 gramas de aveia.

Além disso, quem come aveia com frequência também deve ingerir uma boa quantidade de água. Esses dois pontos são fundamentais para consumir aveia e aproveitar os seus benefícios por meio de receitas (veja algumas abaixo).

Benefícios da aveia

Estamos falando dos benefícios da aveia, mas você sabe quais são eles? A aveia é repleta de fibras, proteínas, minerais, carboidratos e vitaminas. Esses elementos, em conjunto, podem contribuir para prevenir diabetes, obesidade e outras doenças crônicas. Vale lembrar que esse cereal não é milagroso, e sim deve ser aliado a um estilo de vida e alimentação saudável.

Receitas com aveia

Farofa de aveia

Agora que você aprendeu qual é a maneira correta de consumir aveia, pode aproveitar esse cereal em receitas fáceis, começando por uma farofa de aveia. Saborosa e crocante, ela pode acompanhar suas refeições. Veja a receita completa aqui.

Farofa de aveia salgada Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Bolo de aveia com frutas

Para adoçar as manhãs ou tardes da sua rotina, você pode apostar nesse bolo de aveia com frutas, especificamente a maçã e a banana. Essa receita não leva açúcar, e sim é adoçada naturalmente com uva passa. Veja a receita completa aqui.

Bolo de banana, maçã e aveia Foto: Thaís Barca/Arquivo pessoal

Pizza de aveia

A aveia é versátil tanto em receitas doces quanto salgadas, e uma outra opção é a pizza de aveia. A massa, que inclui o cereal entre os ingredientes, é complementada pelo recheio à gosto. Veja a receita completa aqui.