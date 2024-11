Como saber se o azeite é de boa qualidade?

Na cozinha, é comum adicionar um fio de azeite aqui, outro ali... No final, a receita ganha um sabor muito mais acentuado. No entanto, se o azeite não tiver a qualidade esperada, pode impactar no gosto do preparo.

Para saber como escolher um bom azeite no mercado, Paladar conversou com Chania Chagas, consultora de azeites de oliva e sócia do Empório do Azeite. Ela destacou pontos importantes para observar boas condições no produto.

Safra

Na embalagem, dê uma olhadinha na safra do produto. Essa informação permite descobrir se é um azeite novo ou antigo. Opte por uma safra recente, garantindo que o sabor e o aroma ainda estejam frescos.

Embalagem

PUBLICIDADE

Assim como a safra tem uma indicação certeira, a embalagem também. Uma garrafa escura ajuda a preservar a qualidade do azeite, e se tiver o tamanho maior, contribui para que o produto dure por mais tempo.

Sabor

O azeite precisa ter um sabor marcante, que pode variar entre o gosto amargo, frutado e levemente picante. No entanto, um produto de qualidade, ao mesmo tempo que apresenta gosto intenso, tem um combo equilibrado.

Aroma

O aroma é outro indício que pode revelar uma azeite de qualidade. Esse aspecto precisa remeter a grama cortada ou frutado verde, além de ser agradável e fresco no nariz.

PUBLICIDADE

Qual o melhor azeite do Brasil?

Azeites produzidos mundo afora são populares e podem até ser requisitados em prateleiras de supermercados. No entanto, vale destacar que produções brasileiras também são um destaque.

Para descobrir qual é o melhor azeite brasileiro, Paladar testou, com especialistas, marcas produzidas em diversas regiões do país. Eles elegeram, após o teste cego, as melhores marcas de azeite nacional. Confira o teste completo.

Bastidores do teste de Azeite. FOTO: FELIPE RAU/ESTADÃO. Foto: Felipe Rau/Estadão

O azeite vai continuar caro?

PUBLICIDADE

O preço do azeite virou um assunto em alta por causa do aumento significativo. Mas será que o azeite vai continuar caro? Gisele Rech, colunista de Paladar, tirou algumas dúvidas sobre o valor do produto ao consultar António Relvas, da Casa Relvas. Ele explicou sobre a tendência de produção do próximo ano. Leia o conteúdo completo.