Até quando o preço do azeite vai ficar caro? Especialista responde

O azeite é uma boa pedida para adicionar sabor aos pratos ou dar aquele toque final com um fiozinho. Apesar de ser o complemento perfeito na cozinha, o preço do azeite virou um assunto em alta por causa do aumento significativo. Será que o azeite vai continuar caro?

Gisele Rech, colunista de Paladar, tirou algumas dúvidas sobre essa questão ao consultar António Relvas, da Casa Relvas. António explica que o preço do azeite subiu, principalmente nos últimos dois anos, devido a uma seca que atingiu a Espanha, maior produtora mundial de azeite.

Essa mudança climática reduziu a produção de azeite e, consequentemente, fez com que o preço do produto aumentasse, atingindo o bolso do consumidor. Até quando, então, o azeite vai ficar caro?

António revela que há uma tendência de melhora na produção do próximo ano, o que traz a possibilidade de ter estoques. ‘’O que vai fazer com que os preços se equilibrem um bocadinho mais em baixo’', explica.

No entanto, ele destaca que, devido a longa seca, o ano ainda não será tão favorável. Essa mudança se manteve ao final de 2024 e as azeitonas não apresentam gordura, mas ainda assim a produção tende a ser melhor em comparação a anos anteriores.

Azeite extra virgem x outros azeites

A colunista explica também que o azeite extra virgem se diferencia dos mais produtos da mesma categoria. Esse tipo é caracterizado por uma acidez inferior ou igual a 0,8%, além de não ter defeitos organolépticos.

Já o virgem apresenta, na composição, uma acidez entre 0,9 e 2%, podendo ter defeitos organolépticos, enquanto o azeite lampante passa por um processo de refinamento, tem defeitos organolépticos evidentes e acidez maior do que 2%.

Melhor azeite extra virgem do mercado

Na hora da compra, o mercado exibe uma prateleira com diferentes marcas de azeite extra virgem, o que pode gerar dúvida de qual levar. Para te ajudar na escolha, Paladar testou 20 opções com especialistas, que definiram as três melhores marcas de azeite extra virgem. Veja o teste completo para mais detalhes.

