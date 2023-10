Azeite brasileiro é reconhecido no exterior e leva quatro prêmios em competição nos EUA

O azeite brasileiro da marca gaúcha Costa Doce foi reconhecido no exterior e recebeu dois ouros e duas pratas no NYIOOC World Olive Oil Competition, nos Estados Unidos.

A premiação é considerada o guia oficial dos melhores azeites do mundo. Os rótulos Blend Intenso e Blend Médio conquistaram o ouro.

Já os rótulos premiados com a medalha de prata na competição são o Costa Doce Premium Koroneiki e o lançamento de 2023, Costa Doce Picual.

Em nota, o produtor e proprietário da Costa Doce, Milton Vignatti, disse que está orgulhoso. “Nos orgulha ver a nossa produção, assim como tantos outros rótulos brasileiros, qualificando entre os melhores do mundo. É sinal de que estamos no caminho certo na busca pela qualidade do que produzimos aqui.”

Para entender mais sobre os azeites vencedores, leia a matéria completa.

