Azeite puro: 5 dicas para diferenciar o produto dos ‘fraudados’ na hora de comprar

Dicas para prevenir a compra de azeite de oliva fraudado Foto: Imagem: Freepik

Segundo o Conselho Oleícola Internacional, em 2020 o Brasil importou mais de 104 mil toneladas de azeite e bagaço de oliva, mostrando que o país possui um alto consumo, produz com qualidade e vem ganhando muito reconhecimento.

Apesar de muitas marcas nacionais estarem surgindo, a produção de azeite no Brasil ainda está no começo. No entanto, de acordo com o portal Food Safety Brazil, o azeite está entre os alimentos mais fraudados no Brasil e no mundo. Isso acontece, devido ao azeite reunir características que o tornam atrativo: demanda alta, escassez de produto, valor agregado e preços elevados. Em 2021, 24 marcas irregulares foram interceptadas.

Visto isso, veja abaixo uma lista com dicas, do portal Food Safety Brasil, para evitar a compra de azeite de oliva fraudado: