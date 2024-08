O que acontece se você deixar a banana e a maçã juntas? Saiba a forma correta de armazenar frutas

Encontrar as frutas murchas na fruteira de casa, infelizmente, pode ser a rotina de muitas pessoas. Seja pelo esquecimento ou pela correria do dia a dia, muitos alimentos acabam indo parar no lixo. Para te ajudar a armazenar frutas da forma correta, o Paladar conversou com especialistas que ensinam truques para preservar esses alimentos, como deixar a banana e a maçã juntas para que amadureçam mais rápido. Para saber mais dicas, leia a matéria de Renata Mesquita.

Como amadurecer frutas?

Algumas frutas emitem o gás etileno, que é responsável pelo amadurecimento da fruta. Isso ocorre com a banana, maçã, mamão, entre outras. Caso você queira acelerar a maturação de uma outra fruta, basta deixá-las lado a lado na fruteira. Mas se não for o caso, guarde-as longe umas das outras, ou na geladeira em recipientes separados.

Quando guardar frutas na geladeira?

As frutas de casca fina e delicadas, como morango, pêssego, figos e kiwi, devem sempre ser armazenadas na geladeira, na parte com frio médio. O ideal é colocá-las em recipientes fechados, de preferência separados, protegidos do frio direto, que pode causar desidratação e acelerar o processo de deterioração.

Como salvar frutas perto de estragar?

Algumas frutas perdem suas propriedades quando refrigeradas, como é o caso da banana, que fica com casca preta quando colocada na geladeira. Mas, se a fruta estiver perto de estragar, uma boa dica é congelá-la sem a casca, em um recipiente fechado e, depois, utilizá-la para fazer vitaminas. Esse mesmo truque funciona com o morango e outras frutas da família das berries, como amoras, ou mesmo manga e goiabada, já descascadas.

Abacate

Armazenar frutas pode parecer simples depois dessas dicas, mas o abacate é uma fruta que requer recomendações à parte, pois passa do ponto muito rapidamente. Para atrasar o seu processo de maturação, deixe o alimento em temperatura ambiente até aparecer os primeiros sinais de amadurecimento. Só então guarde-o na geladeira.